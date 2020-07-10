中國版咸蛋超人《再見奧特曼》被判侵權圓谷勝訴 重溫記招V面吉田

【Ultraman／超人／超人力霸王／咸蛋超人／奧特曼】2017年中國國慶檔期上映的機械人TV動畫《鋼鐵飛龍》劇場版《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》，因為疑似未經官方授權而擅自在片中加入Ultraman（超人／超人力霸王／咸蛋超人／奧特曼），被指侵權。以廣州藍弧動畫及樂視為首的電影公司一方跟日本圓谷製作公司打官司多年，近日終於得到正式裁決：《再見奧特曼》侵權成立，須賠償及發表聲明消除影響。

《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》是2017年10月1日上映的中國大陸動畫電影，由王巍執導，侯勇、大張偉、金晨等配音。此片由廣州藍弧文化傳媒有限公司、樂視影業（北京）有限公司出品，霍爾果斯魚子醬文化傳播有限責任公司聯合出品。替片中角色「小星」配音的大張偉創作同演唱了主題曲《我在詩裡看到了你》。

故事講述Ultraman在地球生活愉快，來到中華大地安居樂業，還趕上了「二胎政策」生了兩個孩子。誰知Ultraman的故鄉突然發生大爆炸，要趕緊回國拯救自己的星球，與鋼鐵飛龍聯手對付幕後黑手。

《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》數張官方海報（點擊放大圖片細睇）：

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相信不少人對《再見奧特曼》一片的印象，是2017年7月的發布會中登場的「九頭身爆肌超尖長V面」Ultraman。這位頗為「特別」的Ultraman並非真人穿上皮套扮演，只穿短褲的男模特兒以人體彩繪方式cosplay超人身體的圖案配色，更露出十隻腳趾。最怪相的是模特兒所戴的頭套面型極奇異，下巴又長又尖，宛如「蛇精男」，跟大家由細睇到大的「吉田」出入甚大（點擊放大圖片細睇）：

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《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》發布會錄影：

配音之一的歌手大張偉引導下，Ultraman更即場擺出名為「北京癱」的姿勢。坐姿不雅，場面尷尬。Ultraman短褲下體位置的紅漆更甩色變白，令其外觀更「兒童不宜」（點擊放大圖片細睇）：

宣傳活動方面的安排，加上扮演者騎騎呢呢的造型，很難不令人質疑有戲謔醜化Ultraman的意思，電影本身也疑似未經授權使用Ultraman形象。

2017年10月24日，日本圓谷製作和中國奧特曼的代理商「上海世紀華創」已經起訴製作方廣州藍弧文化和樂視影業。2018年2月5日，日本圓谷製作和上海新創華向上海黃埔新區人民法院撤銷起訴。然而，不久後日本圓谷製作和上海世紀華創再次起訴製作方的宣傳片和電影。

《再見奧特曼》侵權案雙方聲明（點擊放大圖片細睇）：

《再見奧特曼》製作方廣州藍弧文化和樂視影業，一度聲稱是從一間名為「UM Corporation Co. Ltd.」的公司買入版權，更指是在1976年得到圓谷的正式授權書。但圓谷表示，泰國法庭早在2008年已經裁判1976年的合同是偽造文件，涉案泰國人辛波特桑登猜亦已被判犯有偽造文書罪而入獄。

《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》預告片：

再者，《再見奧特曼》的官方預告，更被揭發部份素材是來自日本圓谷的一些Ultraman系列宣傳片，例如跟夏威夷觀光旅遊局合作的宣傳片，更有日本人氣Youtuber上傳的二次創作親子動畫，以及出現了平成時代Ultraman。

到了近日，中國上海湧東新區人民法院作出判決，對圓谷製作起訴廣州藍弧動畫傳媒有限公司、樂視影業（北京）有限公司、廣州藍弧文化傳翔有限公司、廣州藍奇文化傳播有限公司等5被告因《鋼鐵飛龍之再見奧特曼》侵犯圓谷著作權成立（點擊放大圖片細睇）：

圓谷製作的公告稱，判決認定使用與圓谷製作享有著作權的「初代奧特曼」角色形象實質性相似的奧特曼形象拍攝電影，並在電影發布會上安排人員穿獻被訴奧特曼形象的連體衣及頭盔，傳播含有該侵權奧特曼形象的正片、預告片及其他宜傳資料的行為均構成侵權。同時，判決明確了包括立即停止侵權行為、作出公開聲明以消除影響、賠償相關經濟損失等在內的民事責任。

擾攘3年的官司算是塵埃落定。中國大陸有大量Ultraman特攝迷，得知消息後都為之喝采，大感判決公道（點擊放大圖片細睇）：

但《鋼鐵飛龍》系列劇場版之後亦有推出續集《鋼鐵飛龍之奧特曼崛起》，早在2019年1月上映。故事講述平凡男孩樂樂為拯救身陷險境的母親，就在奧特曼﹑鋼鐵飛龍與萌寵小龍的幫助下，最終成為拯救地球的小英雄。未知會否再被控告侵權？

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資料來源：奥特曼中國官方微博

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