謝謝你大師兄！《英雄聯盟》北美傳奇 AD 選手 Doublelift（Yiliang Peter Peng，彭亦亮）在26日宣布決定告別選手生涯，正式退役，消息一出不僅震驚電競圈，也讓全球粉絲相當不捨。

人稱「大師兄」的 Doublelift 自 2011 年加入 CLG 戰隊後一路征戰至今，不僅拿下 8 次的 LCS 冠軍，參加世界大賽的次數也高達 8 次，同時也是唯一一位參加過 2011 年世界賽以及 2020 年世界賽的選手。

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Doublelift 在退役感言中提到，一開始成為選手的他屢戰屢敗，為了勝利，五年來每天訓練 14 個小時，終於拿下了第一次的 LCS 冠軍。直到今日，他在 11 個賽季裡總共獲得了 8 次的聯賽冠軍，堅持不懈的努力得到了回報。

他也坦言，過去的自己非常內向、缺乏自信，在學校盡量就是盡量保持低調，避免受到霸凌。成為職業選手是他的「重生」，讓他能夠重新認識自己，並成為心中那個理想的自己。Doublelift 也感謝全球的社群、粉絲們，在這十年持續地支持自己，看著他從一個絕望的少年蛻變為成功的大人。

北美知名選手 Bjergsen 在 今年 10 月決定揮別選手身分後，緊接著 Doublelift 也宣布退役，兩大北美幻神先後告別職業舞台，不禁讓人感嘆又是一個時代的終結。感謝他們在選手期間為全球電競玩家們帶來這麽多精彩難忘的比賽，讓我們一起為 Doublelift、Bjergsen 獻上最深的祝福，Respect！

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