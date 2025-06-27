7.1國慶期間，香港有很多動漫限定活動。先帶大家去旺角TOP看看美少女射擊手遊《勝利女神 妮姬 NIKKE》首次在香港開設的限定店，除了大量巨型打卡立牌，各種精品定價都很相宜。此外，朗豪坊有潮流服飾店《排球少年!!》pop up store，而啟德 AIRSIDE 就有《蠟筆小新 玩轉時空大冒險》互動體驗展。



「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」位於旺角TOP商場4F，加上商場1樓有近10多款不同「勝利女神」角色立牌供你影相打卡；此外在頂樓空中花園就有吹氣Q版公仔，3樓則設有NIKKE主題snapio照相機。如果你是《NIKKE》粉絲，已足夠你玩半天。

「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」位於旺角TOP商場4F

「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」位於旺角TOP商場4F

頂樓空中花園就有吹氣Q版公仔

1樓有個巨型打卡位，角色跟期間限定店內的又不一樣。

3樓則設有NIKKE主題snapio照相機。

3樓則設有NIKKE主題snapio照相機。

限定品香港限定首發

「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」有超過30款周邊產品，定價比記者預料的更相宜，比如最流行的角色亞加力立牌，有一套限量1,000個的香港獨家款，一個背景＋5個角色板仔，竟然只賣HK$159！超大尺寸（尺度）的插畫浴巾（HK$139）、長版滑鼠墊（HK$99）、背print短袖T恤（HK$179）。另外襟章（HK$30）、亞加力掛件（HK$45），香片禦守（HK$28）都是幾十蚊有交易。

限量1,000個的香港獨家亞加力立牌，一個背景＋5個角色板仔只賣HK$159

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購物$100或以上可以抽1張妮姬NIKKE角色卡，每款限量1000張且限有獨立編號。

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如果想全都要，可以購物$880蚊，即送你全套12張妮姬NIKKE角色卡

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Follow TOP商場IG，在妮姬NIKKE香港限定店影相打卡Tag #NIKKE香港快閃，就可以得到貼紙一張。

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GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站

日期：2025 年 6 月 27 日至 7 月 31 日

時間：每日11:00-21:00

地點：香港旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 4/F（Shop 401-402）



啟德《蠟筆小新》互動體驗展新展區

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉！時空大冒險」互動體驗展即日起加入兩大全新互動展區，共設11大展區及9大互動遊戲。包括2款2米高的巨型超人小新立像，還有大量互動遊戲。

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉！時空大冒險」互動體驗展

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉！時空大冒險」互動體驗展

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉！時空大冒險」互動體驗展

【蠟筆小新「玩轉!時空大冒險」互動體驗展】

日期：即日起至2025年8月31日

時間：星期一至日及公眾假期:11:00 am至10:00 pm

地點：香港啟德體育園 啟德零售館2及4樓

門票：平日單人$108／雙人$185、周未及假期單人$138／雙人$235



朗豪坊《排球少年!!》pop up store

潮流服飾店Catalog 同日本人氣動漫《排球少年!! 》Crossover，於7月1日起在朗豪坊開設期間限定店，發售特別設計的服飾精品：包括球衣、羽織、痛袋、金屬收藏卡掛飾盲盒等。（7月8日起於全線CATALOG門市及網店公開發售）

朗豪坊《排球少年!!》pop up store

Catalog《排球少年!! 》限定店

日期：2025年7月1日至7月7日

時間：中午12:00 – 晚上9:00

地點：九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖

