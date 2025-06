7.1國慶期間,香港有很多動漫限定活動。先帶大家去旺角TOP看看美少女射擊手遊《勝利女神 妮姬 NIKKE》首次在香港開設的限定店,除了大量巨型打卡立牌,各種精品定價都很相宜。此外,朗豪坊有潮流服飾店《排球少年!!》pop up store,而啟德 AIRSIDE 就有《蠟筆小新 玩轉時空大冒險》互動體驗展。



「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」位於旺角TOP商場4F,加上商場1樓有近10多款不同「勝利女神」角色立牌供你影相打卡;此外在頂樓空中花園就有吹氣Q版公仔,3樓則設有NIKKE主題snapio照相機。如果你是《NIKKE》粉絲,已足夠你玩半天。

「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」位於旺角TOP商場4F

頂樓空中花園就有吹氣Q版公仔

1樓有個巨型打卡位,角色跟期間限定店內的又不一樣。

3樓則設有NIKKE主題snapio照相機。

限定品香港限定首發

「GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站」有超過30款周邊產品,定價比記者預料的更相宜,比如最流行的角色亞加力立牌,有一套限量1,000個的香港獨家款,一個背景+5個角色板仔,竟然只賣HK$159!超大尺寸(尺度)的插畫浴巾(HK$139)、長版滑鼠墊(HK$99)、背print短袖T恤(HK$179)。另外襟章(HK$30)、亞加力掛件(HK$45),香片禦守(HK$28)都是幾十蚊有交易。

限量1,000個的香港獨家亞加力立牌,一個背景+5個角色板仔只賣HK$159

購物$100或以上可以抽1張妮姬NIKKE角色卡,每款限量1000張且限有獨立編號。

如果想全都要,可以購物$880蚊,即送你全套12張妮姬NIKKE角色卡

Follow TOP商場IG,在妮姬NIKKE香港限定店影相打卡Tag #NIKKE香港快閃,就可以得到貼紙一張。

GODDESS OF VICTORY: NIKKE官方快閃店 香港站

日期:2025 年 6 月 27 日至 7 月 31 日

時間:每日11:00-21:00

地點:香港旺角彌敦道700號 T.O.P This is Our Place 4/F(Shop 401-402)



啟德《蠟筆小新》互動體驗展新展區

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉!時空大冒險」互動體驗展即日起加入兩大全新互動展區,共設11大展區及9大互動遊戲。包括2款2米高的巨型超人小新立像,還有大量互動遊戲。

啟德零售館《蠟筆小新》「玩轉!時空大冒險」互動體驗展

【蠟筆小新「玩轉!時空大冒險」互動體驗展】

日期:即日起至2025年8月31日

時間:星期一至日及公眾假期:11:00 am至10:00 pm

地點:香港啟德體育園 啟德零售館2及4樓

門票:平日單人$108/雙人$185、周未及假期單人$138/雙人$235



朗豪坊《排球少年!!》pop up store

潮流服飾店Catalog 同日本人氣動漫《排球少年!! 》Crossover,於7月1日起在朗豪坊開設期間限定店,發售特別設計的服飾精品:包括球衣、羽織、痛袋、金屬收藏卡掛飾盲盒等。(7月8日起於全線CATALOG門市及網店公開發售)

朗豪坊《排球少年!!》pop up store

Catalog《排球少年!! 》限定店

日期:2025年7月1日至7月7日

時間:中午12:00 – 晚上9:00

地點:九龍旺角朗豪坊6樓02-05號舖