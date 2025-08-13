電腦節2025激抵優惠集｜限定$1產品、樂天女孩見面會｜門券買1送1

電腦節2025激抵優惠集，限定$1產品、樂天女孩見面會｜限時門券買1送1｜年度科技界矚目盛事「香港電腦通訊節2025」（電腦節）將於8月22日至25日，假香港會議展覽中心一號展覽廳盛大舉行。本屆電腦節以「AI無界，商機無限」為核心主題，超過二百家本地及海外參展商，規模空前。除了展示最前沿的AI技術及數碼生活方案外，全場焦點無疑落在各大品牌推出的震撼優惠上。從每日限量的$1激安產品，到ASUS華碩等大廠的會場限定優惠，本文將為消費者整理一份終極優惠攻略，助大家精準鎖定心儀產品，滿載而歸。



今年電腦節2025仍有大量$1、$20等激安優惠

香港電腦通訊節2025活動詳情｜開放日期／時間

開放日期: 2025年8月22至25日

開放時間: 10:00-21:00（25日僅開放至19:00）

地點: 香港會議展覽中心



樂天女孩首度登陸見面會

大會今年特意邀請來自台灣的超人氣職棒啦啦隊「樂天女孩」首度來港助陣 ，為會場注入青春與娛樂能量。樂天女孩將於8月22日至24日期間，在1A主舞台舉行多場見面會，帶來精彩的應援舞蹈表演及現場互動遊戲 。粉絲若想獲得最佳觀賞體驗，可於場內消費滿指定金額以換取專屬席位。凡於展會期間單日累積電子消費滿港幣800，即可換領「超級粉絲席」入場券，享受近距離互動並獲得限定應援禮品及珍貴合照機會。消費滿港幣200，亦可換領「熱情粉絲席」入場券及應援禮品。所有粉絲亦可自由進入「自由應援區」觀賞，無需任何消費 。門券及禮品可於C32展位的「樂天女孩應援區」換領，數量有限，先到先得。

8月15日至18日，01空間獨家推出買1送1門券優惠

樂天女孩每日都會在台上舉行見面會

震撼「$1激安」優惠：每日限量必搶焦點

每年電腦節最引人注目的，莫過於各大參展商推出的「$1」震撼價產品，本年亦不例外。位於C11−C20及D11−D20的2000FunLimited攤位，每日將以＄1的破天荒價格，限量發售原價高達$2,099的「MOZARacingR3直驅方向盤套裝」及原價$3,099的「Logitech G Cloud 雲端遊戲掌機」 。此類優惠產品每日僅限量一件。同場亦有原價＄1,743的「Colebrook Bosson Saunders Lima顯示器支架」以$1發售，同樣是每日限量一件，絕對是物超所值的必搶之選 。

高效能電腦及電競裝備

對於追求極致效能的電競玩家及專業人士而言，電腦節是升級裝備的最佳時機。ASUS華碩推出「夏日賞」並加推電腦節會場限定優惠，精選筆記簿電腦低至7折，消費者可親臨現場發掘更多即時驚喜。此外，Hornington Computers Co. 攤位 (F11-F20) 亦推出多款手提電腦優惠，其中「Thunderobot R15 電競手提電腦」配備RTX4060顯示卡，會場價由$7,999勁減至$6,999 。而Pegasus Computer Limited (E21-E28) 則為高端玩家帶來「ASUS 極致機皇電競組合」，搭載9800X3D處理器及RTX 5080顯示卡，會場優惠價為$21,999 。

平板便攜娛樂與工作新選擇

今年展會亦有多款平板電腦及智能裝置提供吸引折扣。例如FASTWD品牌的T181-EEA平板電腦，具備10.6吋2K螢幕及4G上網功能，原價$1280，會場特價僅需$799，並附送128GB記憶卡。另一品牌TECLAST亦有多款型號減價，如T50 Mini及T60 Plus，會場價分別為$850及$950，同樣加送128GB記憶卡，性價比極高。此外，uleFone note 18 Ultra 5G智能手機亦由1580減至999。對於追求嶄新視覺體驗的消費者，PACIFIC FUTURE的am glass第三代智能AR眼鏡，會場價為$2698，較原價2888有所優惠，值得關注。

ULEPHONE由千餘元起，十分抵買

影音、遊戲與組件升級巡禮

家庭影音及遊戲娛樂方面，機迷期待已久的「PlayStation 5 Pro主機」將於HKT Limited (P01,Q01) 攤位以$5,180優惠價發售。在硬件組件方面，DIY玩家可於Felton攤位找到由＄710大幅劈價至$189的「Cherry G80−3000SRGB機械式遊戲鍵盤」。今年亦有一系列Transformers主題的鍵盤及滑鼠，如「Optimus Prime擎天柱」鍵盤，會場價由$699減至$599，而無線電競滑鼠亦由$399減至$299，極具收藏價值。

🎉 Momax加碼每日限量激安優惠大放送！(每日限量10件)

1.⁠ ⁠只需 $20，即可獲得一件 Mag.link 100W USB-C to USB-C 磁吸連接線（需憑飛仔購買才能享受此優惠）

2.⁠ ⁠Cymbal 四合一磁吸咖啡桌 半價$650 (原價 $1299)

3.⁠ ⁠1-Wear+ Pro 智能手錶 半價 $350 (原價 $699)

其他精彩活動及消費禮遇

為提升整體消費氣氛，大會今年再度推出廣受歡迎的「我賞,你賺 人人消費」現金消費券計劃，總金額高達300萬元 。所有以正價購票的入場人士均可獲贈幸運卡一張，內含面值由＄10至＄500不等的現金消費券，可在場內指定攤位直接使用 。此外，大會亦設有「＄20快閃搶」及「激安大購賞」等活動，令大家有機會以$20搶購ACER、Logitech等品牌的熱門產品；後者則於展覽首日向首300名入場市民派發「號碼籌」，憑籌及滿$200的消費單據，即可以超抵價選購一件心水「激安」產品 。

今屆香港電腦通訊節2025不僅是搜羅電子產品與享受折扣優惠的年度良機，更是一個集結最新科技資訊、電競熱潮與星級娛樂體驗的綜合嘉年華。可以預先規劃好心儀產品清單及活動時間，於8月22日至25日親臨會展，盡享這場科技與消費的盛宴。

