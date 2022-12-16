失眠｜天氣凍半夜易抽筋痛醒？5大方式預防肌肉突然猛烈收縮

抽筋是由於肌肉突然猛烈收縮，而導致肌肉劇烈疼痛的現象，常在運動、睡覺時產生。隨著天氣逐漸轉冷，加上睡眠時體溫降低，抽筋的發生更為頻繁。到底要怎麼做，才能防止抽筋的發生，睡上安穩的覺呢？



台灣《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月網友熱議的「抽筋預防方式」相關話題，帶您了解網友熱議的5大抽筋預防方式。

5大抽筋預防方式（按圖👇👇👇）

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運動不忘攝取電解質 平時多伸展不怕半夜痛醒

抽筋最可能發生的時候是在運動時，因水分及礦物質大量流失，使體內電解質不平衡。因此，「攝取足夠電解質」是避免抽筋的好方法，網友推薦「平時多補充含鎂、鉀、鈣的食物」，透過日常飲食的攝取，減少生活中發生抽筋的可能。另外，在運動時則需注意「運動前、中、後，皆須有足夠的水分補充」以調節體內的電解質濃度。

網友也點出暖身的重要性，提到運動時發生的抽筋，是由於肌肉突然用力，太過於緊繃而產生，因此有人提醒在運動前以及平時可「多做伸展運動」，使肌肉放鬆，有更多的彈性可以承受高強度的運動。還有網友推薦培養伸展運動的習慣，最好「每天都要運動30分鐘，建議做全身性的有氧運動」。

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第1要點做好保暖 襪子、暖包都是神器

而在天冷時「做好保暖」也可有效預防抽筋，如網友分享自己在睡覺時易抽筋的改善經驗，說道「不需要一直吃鈣片跟按摩，只要按時抬腿加蓋好被子就好」，底下留言紛紛附和「保暖真的很重要！」、「睡覺穿襪子保暖就可以避免抽筋」，表示在易引起腳部經攣的寒冷天氣下，透過穿襪子、貼暖包，或是蓋緊被子等保暖方式，都能有效降低抽筋的可能。

▼人體6大部位要保暖？（按圖👇👇👇）

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抽筋總是突如其來的發生，使身體不適好一陣子，若是能提前透過一些日常生活的簡單改變，減少抽筋的發生，可以幫助運動、睡眠的品質提升許多，不妨來試試看網友熱議的抽筋預防方式，讓肌肉在這個冬天過得更加「放鬆」！

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