抽筋｜冬天夜晚腳冷易抽筋？睡前4個小動作改善問題有助安穩睡眠

寒流來襲，不少人冷到睡夢中頻繁抽筋，突然痛醒、難以入眠。台灣中醫師王心眉指出，抽筋原因有很多，如果一到冬天特別容易抽筋，可能是血液循環出問題。天冷抽筋怎麼辦？中醫有秘訣！



末梢血液循環下降容易抽筋

寒流來襲，裹著棉被還是冷到難以入睡？王心眉說明，當環境溫度變低，血管會收縮來減少體溫散失，其實是維持體溫的保護反應；當周邊血管收縮，流到身體分支末端的血液就會減少，血流量少，手腳溫度自然就下降。

她進一步提到，若有貧血問題或體質虛弱的族群，末梢血流量灌注會更低，所以會比一般人更容易手腳冰冷，寒流時晚上睡覺，就算蓋棉被也不容易暖和起來，甚至在睡夢中會有抽筋現象。因為夜晚睡眠身體停止活動，體溫會降至最低，如果室內溫度太低，保暖度不足，手足末梢的血液循環下降，肌肉可能會因為過度收縮而導致抽筋。

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中醫看抽筋：肝血不足、血不養筋

王心眉表示，抽筋是無預警下，肌肉不自主的強直收縮，會造成劇烈疼痛，可能持續數秒或數分鐘，有些人會忽然被疼痛驚醒，甚至隔天也會持續肌肉疼痛，甚至肌肉拉傷。

中醫認為，抽筋的病機在於「肝血不足」、「血不養筋」，意即血液不能充分濡養筋肉，使肌肉、血脈、筋骨無法獲得充足的營養進行運作代謝；所以貧血、失血或血液循環不良的患者，末梢血管無法灌注充盈，就容易會抽筋。

還有，「氣虛血弱」也是手腳冰冷、抽筋的主要原因。王心眉說，「氣為血之帥，血為氣之母」，氣與血密不可分，氣不足以推動血液，血少則氣虛，兩者互為因果。但中醫說的「氣」太抽象，很多人聽不懂，王心眉解釋，簡單來說就是「Power」，沒有力量就無法將血流灌注至末梢，手腳就很難暖和。

睡前4個小動作改善夜晚腳冷抽筋問題（按圖看清👇👇👇）

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冬夜抽筋痛醒？中醫推薦睡前4個小動作

想改善夜晚腳冷抽筋的問題，王心眉建議以下4種方法：

1. 睡前按摩

試著放鬆小腿肌，可以按壓小腿後側人字正中的承山穴，幫助預防抽筋，也可舒緩抽筋後的疼痛。

2. 注意小腿保暖

穿上襪子睡覺，避免足部受涼，要注意襪子不可過緊影響血液循環。

3. 腿部伸展

睡覺前做簡單的拉伸，放鬆緊繃的小腿肌肉，可以降低抽筋的機率。坐姿腳伸直，身體與軀幹呈90度，手扳腳掌往身體方向拉伸。

4. 睡前足浴

用40度左右的溫熱水泡腳，促進足部末梢血液循環，也可以放鬆身心幫助睡眠。

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缺鈣、長時間步行也容易抽筋

王心眉補充，半夜腳冷、抽筋的原因很多，服用特殊藥物、懷孕、貧血、虛弱等都有可能，也可能與體內血液電解質不平衡、缺鈣有關；另外，過度激烈運動、長時間步行或游泳，肌肉過度疲勞也很容易在夜晚睡眠時出現抽筋症狀。若症狀一直無法改善，還是要尋求專業醫師協助診治。

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