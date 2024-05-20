補腦飲食｜中醫依體質來診斷健忘　4茶飲保養頭腦改善健忘問題

你是否常會忘東忘西？不是忘記出門關煤氣爐，就是突然不記得自己要去做什麼事？



中醫指出，健忘的定義很模糊，很多人都無法確定是否需要治療，其實只要有察覺到健忘的傾向，甚至嚴重到影響工作、家庭或心情時，一律建議尋求醫療資源，中醫會根據「體質」來進行調理。

喝4茶飲改善健忘（按圖了解👇👇👇）

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中醫依「體質」來診斷健忘

台灣馬光中醫診所中醫師李姿宜指出，中醫通常會以「寒熱虛實」去做不同的健忘治療。從體力的好壞來判斷，可以看出是「虛證」或「實證」，容易無力沒電的人偏向虛證，容易煩躁不安的人偏向實證，虛證的人需要的是補氣養腦類的中藥，而實證的人需要袪邪醒腦的中藥。

若以「寒熱」來區分的話，可以從口乾口渴及舌頭的樣貌來判斷，容易口黏、怕冷、畏風且舌色淡舌苔白的人傾向寒證，容易口渴、怕熱、舌紅舌苔黃的人傾向熱證，寒證的人需要暖陽養神的藥材，而熱證的人需要清熱醒神的藥材。

根據體質來選擇 日常喝4茶飲改善健忘

根據體質來選擇的話，李姿宜分享以下4類補腦茶飲，讓民眾平常在家就可以保養頭腦，解決健忘問題：

- 寒性體質用「核桃生薑飲」

飲品中的核桃味甘性溫，主入腎經，能溫補命門，澀精固氣，具有延緩衰老、改善記憶、調節免疫等作用。只要核桃打碎適量、生薑3~5片、黑糖適量，用1000c.c.的水煮滾後，燜20分鐘即可服用。

失智症的10個警號（按圖了解👇👇👇）

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- 熱性體質用「茯神珍珠粉飲」

飲品中的珍珠粉味鹹性寒，歸肝、心經，可安神魂，改善失眠、煩熱、焦躁等症狀，而茯神味甘性淡平，入心肺脾腎經，可寧心安神，用於治療心悸、失眠、健忘、水腫等症狀。可以準備珍珠粉1g、茯神2錢、冰糖適量，先將茯神、冰糖用1000c.c.的水煮滾後燜20分鐘，與珍珠粉沖服即可。

- 實證體質用「天麻遠志飲」

飲品中的天麻味甘性平，歸肝經，祛風平肝通絡，可減輕頭暈頭痛虛眩，適合注意力不易集中的健忘者，遠志味苦性微溫，歸心腎肺經，可寧心安神，祛痰開竅，改善失眠健忘、驚悸等症，只要將天麻2錢、遠志2錢，用1000c.c.的水煮滾後燜20分鐘即可服用。

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- 虛證體質用「枸杞紅棗人參飲」

茶飲中枸杞味甘性平，歸肝腎經，滋補肝腎，能抗衰老、明目保肝，紅棗可以補中益氣，養血安神，人參能生津安神，定魂魄，有開心益智之功。將枸杞2錢、紅棗3～5枚、人參1錢，用1000c.c.的水煮滾後燜20分鐘即可服用。

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