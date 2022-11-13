失智｜記憶力下降是老化還是得病？多吃銀杏沒用　吃「它」才有效

每當人們因健忘而失誤或出糗時，周遭朋友總是莞爾道出：「該吃銀杏了！」但真的「吃銀杏、防失智」嗎？



專家指出，大眾所認知的銀杏，是可入菜的「銀杏果」，而非真正具有延緩記憶力退化的「銀杏葉」，因此，就算每天認真吃銀杏果、銀杏料理，對於預防記憶力衰退或失智症是完全起不了作用的！真正的預防方法是補充銀杏葉萃取物、多動腦，並養成良好的生活習慣。

銀杏葉萃取物 可預防失智？（按圖了解）

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老化引起的健忘不等於失智 有這些症狀可能是失智徵兆

台灣恆春邱外科診所家醫科醫生邱楠達表示，許多人在出現健忘現象時，容易誤以為自己罹患了失智症而前來求診，事實上，因老化引起的記憶力衰退並不等於失智。老化與失智的差別是，老化忘記的事情能仰賴他人提醒而想起，而失智除了健忘，無病識感，到後期更是會完全忘記自己說過、做過的事，甚至找不到回家的路，情緒變得憂鬱或暴躁也時有所聞。

邱楠達醫生強調，倘若出現上述症狀，就應就近求診給醫生評估，以釐清是否為老化或是失智。門診中就曾有1名68歲許姓男子在這近半年常出現精神恍惚，不記得家人交代的家務，經檢查排除疾病後，按醫生的建議服用銀杏葉萃取物改善症狀。

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大腦血液循環不良 三高易引起血管性失智症

失智症大致可分為退化性失智症及血管性失智症，退化性失智症是神經退化性疾病，為腦部神經遭受破壞所引起，其中的阿茲海默症，是比例最高、最常見於老年人的失智症。

至於血管性失智症則是由腦中風或腦血管病變所引起，因大腦血液循環不良，造成腦細胞死亡，以東方人最常見，約20%至30%患者屬於此類。而腦部血液循環差不僅有罹患失智症風險，也容易造成記憶力衰退或認知功能下降。高血壓、糖尿病與高血脂患者因本身血液循環較差，更須多加留意。

促進末梢血液循環、預防失智 應挑選醫藥級銀杏葉萃取物

邱楠達醫生指出，銀杏葉已被醫學證實能改善末梢血液循環，改善血管通透性，並防止血栓形成，幫助組織器官正常運作，有一定程度能預防失智、改善記憶力。不過要注意的是，市面上宣稱的「萃取物」不見得是萃取物，因植物萃取的品質深受種植環境與萃取方式影響，就像茶葉會因不同品種、來源、製程、儲存等方式而影響茶葉等級、價位、口感與香氣，何況是挑選醫藥級的銀杏葉萃取物，更加不能隨便。

由於銀杏葉萃取物在台灣被列為指示藥品，建議民眾要購買時，務必認明大藥廠才安全，值得注意的是，服用前應先請教醫生、藥劑師的建議。

日前就有1名65歲從事農林業的林姓獨居男子，被鄰近鄉鎮的女兒發現有些健忘，經常忘記自己做過的事，經醫院檢查排除病變後，林姓男子嘗試服用銀杏葉萃取物約3個月，健忘的現象改善了許多；另有1名70歲女性經常忘東忘西，甚至懷疑他人要她偷東西，讓家人感到困擾，透過銀杏葉萃取物輔助治療，加上適度運動、復健6個月後，症狀已有緩解。

邱楠達醫生最後提醒大家，想要預防失智或記憶力衰退，平常應保持學習新思維的習慣，經常閱讀書報雜誌、參加課程，避免煙酒、多運動並維持健康體重，飲食方面建議以地中海飲食為主，多攝取蔬果和適量堅果、少吃紅肉的，並以銀杏葉萃取物作為日常保養或記憶力衰退的輔助，以期達到預防保健。

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