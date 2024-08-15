護腎｜國際期刊認證4護腎食物　吃這食物增褪黑激素睡前避做這事

想要保護腎臟可以吃什麼？醫師分享國際期刊研究，咖啡、薑黃、開水，以及多吃含褪黑激素的食物，能夠保護腎臟健康。



台灣健康主播鄭凱云日前邀請腎臟科名醫江守山進行直播，分享國際期刊推薦的4種保護腎臟食物，每天適量攝取，可以保護腎臟健康。

護腎食物（按圖看清👇👇👇）

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護腎食物：薑黃

江守山說明，首先是薑黃，曾有前瞻性對照雙盲研究發現，紅斑性狼瘡腎炎患者即使服用強烈藥物，對於改善腎臟功能的效果都不佳，但給予薑黃後，可以升高腎功能，抑制血尿與蛋白尿。所以，薑黃具有對抗腎病的良好機能。

不過，江守山提醒，吃薑黃有一個問題要注意，如果要吃到治療劑量，草酸常常會比較高，所以若要攝取新鮮薑黃防腎病，建議水分務必攝取充足，免得草酸變成草酸結石。

護腎食物：咖啡

很多人都誤解，甚至有些腎臟科醫師也認為咖啡有鉀、磷等，腎臟病患者不能喝咖啡。但其實正好相反，江守山指出，自己曾求證多次，咖啡不含鉀、磷，就算已經尿毒症，也都還是可以喝咖啡，而且研究還發現，咖啡可以降低蛋白質程度、減緩腎衰竭速度。

那咖啡要喝多少量呢？之前國際研究顯示，若要保護心臟，可能要喝2杯～3杯，但如果以腎臟來說，建議2杯黑咖啡起跳，1杯黑咖啡是指15克～18克豆子磨製沖泡而成的咖啡。江守山補充，自己不碰已磨成粉的咖啡，因為不知道裡面有沒有用到發霉豆、缺陷豆，另外也建議大家自帶杯子，因為咖啡裝在紙杯中，恐會沖下幾萬顆塑膠粒子，傷害腎臟。

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護腎食物：水

水是最好的保身的東西！沒有水，毒物濃度在身體裡面是高的，很容易傷害腎臟。江守山指出，手術時醫生會幫忙打糖水，主要目的不是怕患者口渴，而是怕腎臟壞掉，因為在手術麻醉過程中，會有很多傷害腎臟的原因。江守山補充，除非有水腫問題，若要保護腎臟，水至少要喝2500c.c.起跳。

護腎食物：褪黑激素

褪黑激素原本是當作調整時差使用，後來研究發現可以對抗糖尿病，以及目前無藥可救的腎病變。至於褪黑激素需要額外補充嗎？江守山說明，只要曾看到陽光的生物，無論是動物或植物，褪黑激素含量皆高。

江守山說明，開心果褪黑激素含量高，開心果能保護身體、避免心臟疾病，主要原因可能得自於含有褪黑激素，他補充，咖啡、酸櫻桃的褪黑激素也高。

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但如果想靠自己合成褪黑激素該怎麼做？江守山提醒，就算不曬太陽，也要讓眼睛接觸到太陽光線約30分鐘，增加褪黑激素分泌；此外，睡覺時也不要躺在床上追劇、看手機，因為藍光會抑制褪黑激素分泌。

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