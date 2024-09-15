穴位按摩｜壓力造成心悸胸悶胃脹氣？1穴位調節自律神經護心血管

現在人生活壓力大，常常造成作息不正常、飲食不規律，身體可能會因此出現心悸、胸悶、胃脹、失眠等問題。壓力無法解除，但對於這些幾乎已成日常的小病小痛，該如何緩解呢？中醫師傳授妙招。



心悸、胸悶、胃脹、失眠等問題，都可以透過按壓「內關穴」來緩解！台灣花蓮慈濟醫院中醫部中醫師林尚緯表示，內關穴又稱為「養心穴」，中醫有言「內關心胸胃」，說的就是可透過內關穴來調養心胸胃不適。

按壓內關穴調理養生2好處（按圖👇👇👇）

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林尚緯指出，內關穴位於人體十二經絡中的手厥陰心包經。心包經，顧名思義，就是具有保護心臟與心血管的效果，同時還能平衡自律神經與情緒的作用。內關穴的調理主要有兩點。

調節腸胃系統，止吐、止嗝、消脹氣

舉凡暈車暈船、手術後的噁心感、酒喝太多想吐，或是打嗝不止，以及胃脹氣造成的腸胃不適，這時候按壓內關穴能能緩解。根據現代醫學研究發現，按壓內關穴能緩解化療後的噁心、嘔吐等症狀，因此被稱為止吐第一穴。

調節自律神經與心血管系統，能寧心安神、寬胸理氣

林尚緯說，有些人平時個性容易緊張，經常伴隨有胸悶、短氣、心悸、煩躁、失眠、流虛汗等症狀，偏偏在經過醫療檢查後，各項數據和報告又沒有異常，這時候可能會被歸類於自律神經失調的問題。

他提醒，如果有以上的症狀，不妨嘗試按摩內關穴。現代醫學研究顯示，針刺內關穴具有促進副交感神經活性的效果，而副交感神經的功能包括使心跳變慢、瞳孔縮小、腸胃蠕動加快、排汗減少、肌肉放鬆等，使人體呈放鬆狀態。

林尚緯進一步說明，按壓內關穴也可同時降低血壓的收縮壓，減輕心臟的負擔，因此中醫在臨床治療時，常常會透過內關穴來保養心血管，達到防患於未病的效果。

6個穴位提升免疫力（按圖👇👇👇）

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內關穴在哪裡？跟著中醫師找一找

內關穴在前臂的掌側面，用力握拳時，前臂正中有兩條筋突出，內關穴就在兩筋之間，手腕橫紋上三指幅的高度，按壓此處時，通常會有明顯的痠脹感。可以選在晚上7到9點，此時正好是心包經循行時間，按3到5分鐘即可。

按壓內關穴2方法，維持健康超有感

內關穴常用的保養則分為「按摩保健法」與「刮痧法」。「按摩保健法」是用拇指持續按住內關穴約5秒後鬆開，或者在按住內關穴後輕輕旋轉，此時會感覺到局部有痠脹感。

「刮痧法」是在內關穴前後塗上油膏、精油或按摩油後，將刮痧板垂直於皮膚，以輕柔的力道反覆輕刮，建議在看到內關穴附近的皮膚有出痧現象時，就可以停下，切忌不要太用力刮拭，造成皮膚破損或軟組織受傷。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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