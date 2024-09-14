護腎｜規律運動可改善血管彈性！2招增強肌耐力及軀幹動作穩定度

研究證實，運動能顧腎、逆轉腎功能。



台灣花蓮慈濟醫院日前帶著腎友，一起做彈力帶運動逆轉腎功能，現場30多位慢性腎臟病病友跟著物理治療師，做彈力帶運動，一邊喊「手好痠、腿好痠！」

運動有什麼好處？（按圖看清👇👇👇）

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運動好處多 逆轉腎臟病惡化

台灣慢性腎臟病的發生率與盛行率為世界第一，號稱「洗腎王國」。台灣花蓮慈濟醫院內科部副主任暨腎臟內科主治醫師王智賢指出，台灣洗腎人口已超過9萬人，其實腎臟保健除了飲食與治療之外， 運動也能顧腎，延緩慢性腎臟病惡化。

王智賢表示，國際醫學證實，藉由規律運動能促進血糖控制、改善血管彈性、調節血壓、間接促進鈣磷平衡，以及提升透析期間身體的健康指數，也能增加肌肉量與體能，進而逆轉慢性腎臟病病程。

彈力帶運動 2招有效增肌

台灣花蓮慈濟醫院物理治療師黃意雯認為，運動最好天天做，找到可以維持的方式，而彈力帶不但容易取得、好攜帶，又不受空間限制的運動輔助工具，也很適合作為上下肢肌力訓練，尤其慢性腎臟病患容易合併肌少症，彈力帶運動就是不錯的選擇。

黃意雯表示，使用彈力帶技巧要注意抓握彈力帶，出力部位以驅動大肌群為主，可避免擠壓關節造成傷害，運動時保持中軸穩定及呼吸協調，即可訓練從上肢到下肢的肌力，提供2招彈力帶運動，可有效增強上臂肌耐力，穩定手臂與軀幹，以及訓練腿部肌力等，並能增加軀幹動作的穩定度。

5個簡單運動活絡身體（按圖看清👇👇👇）

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彈力帶上臂增肌運動

坐姿，雙手抓握彈力帶兩端，將兩手臂舉高，接著往左右拉開，一回合20次，共3回合。



彈力帶上臂增肌運動。（Facebook@花蓮慈濟醫院）

彈力帶下肢增肌運動

坐姿，雙手抓握彈力帶兩端，用腳底踩住彈力帶，並伸展小腿，一回合20次，共3回合。



彈力帶下肢增肌運動。（Facebook@花蓮慈濟醫院）

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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