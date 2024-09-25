高血壓｜90％與生活習慣相關？醫揭愛吃這類食物忽略1習慣後果慘

高血壓常感受不到任何症狀而經常被忽略，少數人早晨會出現後腦痛、頭昏、失眠、耳鳴、視力減退等症狀。近年高血壓盛行率不斷上升，醫師警告，愛吃「這類食物」小心高血壓！



高血壓背後真相！90％與生活習慣息息相關

近年來，高血壓的盛行率不斷上升，已成為全球疾病負擔的首位。台灣成大醫院心臟血管科主治醫師林佳淩指出，高血壓初期並無特定症狀，只能透過定期監測揪出隱形殺手。台灣國民健康署建議18歲以上民眾，至少每年量一次血壓，特別是有高血壓家族史和肥胖體型的高風險族群。

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台灣中華民國血脂及動脈硬化學會理事長黃柏勳說明，高血壓主要分為原發性和續發性兩種類型，絕大部分的高血壓病人屬於原發性高血壓，成因與遺傳和長期的生活方式、飲食習慣有關。

台灣中山醫學大學附設醫院副院長詹貴川進一步解釋，原發性高血壓佔90％～95％的病例，可能與生活作息、飲食習慣、肥胖、失眠和焦慮等因素相關；長期攝取高鹽、高油脂的飲食，以及壓力和睡眠問題都可能導致高血壓。

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長期高血壓 恐導致大腦動脈破裂

長期高血壓會損害動脈，減少流向心臟的血液和氧氣，甚至可能導致大腦動脈破裂或阻塞。然而，由於高血壓在短期內不會有明顯症狀，許多人可能沒有定期量測血壓的習慣，或是忽略了高血壓的警訊。

台灣成大醫院副院長暨重症加護科臨床教授許志新強調，血壓升高可能發生在任何年齡，因此對任何年齡或性別的人進行篩檢都十分重要。吸煙、喝酒、缺乏適量運動、體重過重和攝取過多鹽分等因素，都可能導致高血壓。預防檢測和有效治療是對抗高血壓和心血管疾病的最佳武器。

原發性高血壓佔90％～95％的病例，可能與生活作息、飲食習慣、肥胖、失眠和焦慮等因素相關。（Towfiqu barbhuiya@Unsplash）

不知道自己高血壓？「722法則」簡單監測

台灣中山醫學大學附設醫院副院長趙庭興表示，遵循「722法則」監測血壓，即至少量一個禮拜7天，每天早晚兩個時段，各量測兩次血壓數值，間隔一分鐘，取平均值，以了解早晚的血壓變化。

台灣台北榮總心律不整中心主任羅力瑋指出，高血壓與現代生活習慣密切相關，包括人口老化、飲食習慣和生活方式的改變，抽煙、喝酒、肥胖和缺乏運動的人，血壓比較容易升高。目前台灣統計顯示，40歲以上的民眾中，有近3成多有高血壓的情況，但由於許多人沒有固定量血壓，因此可能不會發現自己已罹患高血壓。

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為什麼高鹽高油害你高血壓？醫師教你這樣預防

詹貴川表示，台灣和華人的飲食習慣普遍偏高鹽，是導致高血壓的重要原因之一。此外，高油脂和油炸食物特別容易造成肥胖，進而導致高血壓。趙庭興建議，如果曾經量測到血壓偏高，或已知患有高血壓且正在接受藥物治療，以及年紀大於40歲以上的成年人，都應該在家中定期量測血壓。

醫師提醒，高血壓是心臟病、心臟衰竭和中風等心血管疾病的重要危險因子，持續監控血壓有助於採取預防措施，例如調整飲食、增加運動和服用降壓藥物，以降低罹病風險。

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