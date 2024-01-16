5旬婦患高血壓糖尿等病　日服50顆藥影響精神　要求助將藥物減磅

台灣逾4成高齡人口罹患3種以上慢性病，每3人就有1人同時服用5種以上藥物，「多重用藥」不僅造成身體負擔，還可能因為交互作用讓藥效適得其反。花蓮有位55歲女病患，就因為患有高血壓、高血脂、高尿酸、糖尿病等慢性病，每天要吃逾50顆藥物。經高齡整合照護門診協助，進行「藥物瘦身」，減去有相似作用、還有已產生不良副作用的非必要性藥物，現在每天吃的藥只有之前的三分之一，精神與身體狀況卻大為改善。



台灣花蓮慈濟醫院高齡整合照護科主任許晉譯表示，55歲陳女士有高血壓、高血脂、高尿酸及糖尿病等慢性病困擾，常覺得身體到處不舒服，一度同時在12個不同科別就醫，每天要吃35種、逾50顆藥物，「袋子裏滿滿都是藥！」

許晉譯說，第一次看到陳女士的時候，發現她感覺疲倦，精神不是很好，隨身大袋子裏裝着滿滿的藥物。

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在個案管理師的協助整理下，發現陳女士包含長期追蹤的慢性病在內，同時在新陳代謝科、腎臟內科、耳鼻喉科、神經內科、神經外科、腸胃內科、腸胃外科、心臟內科、復健科、眼科、皮膚科與中醫科等12個不同科別就醫，當下就決定要幫陳女士進行「藥物健檢」。

經過詳細的問診與檢查後，許晉譯發現，其實在陳女士每天超過50顆藥物裏，有部分藥物會有交互作用的產生，雖然當時醫生、藥劑師都有進行衛教，但陳女士很難記清楚這麼多藥物的服用注意事項與時機。

所以，藥物健檢的第一步就是「藥物瘦身」，先減去有相似作用、還有已經產生不良副作用的非必要性藥物，接着再針對身心狀況，來決定要服用那些藥物。許晉譯強調，藥物的調整需要醫療團隊與病人密切的信任與合作，尤其是本身有慢性疾病的病友，千萬不可以自行調整藥物的種類與份量，不然可能會產生額外的風險。

個案管理師李依甄表示，看過這麼多醫生，其實陳女士對自己的身體狀況有初步的了解，也知道自己腎臟不好不能亂吃藥，但還是忍不住去就醫拿藥，有時候藥物多到自己都搞不清楚，每天吃藥的時候就像打仗一樣混亂，忘記吃藥、忘記帶藥也是常常發生的事情，有一次到外縣市，甚至連自己救命用的胰島素都忘記帶。

完成「藥物瘦身」之後，高齡整合照護團隊開始漸進式的把「藥物簡單化」，讓陳女士從一天要吃35種超過50顆藥物，到現在只有慢性處方箋，一天吃12種藥物。而除了排除非必要性的藥物，更進一步的評估陳女士的生活習慣，盡量讓用藥時機可以配合個案的使用時間。

許晉譯說，藥物是醫療的工具，拿了藥不用或者用錯方式，都可能造成不良的影響，所以，不是單純的取消之前的藥物，開新的藥這麼單純，要漸進式地透過生理狀況與心理層面，協助個案整理思緒，陪着病人自己決定，要如何重新建立生活習慣與用藥模式，才能一起走向健康的目標。

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