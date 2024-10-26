中風｜親人中風後該如何照顧？5要點恢復患者自信減輕照顧者壓力

當家中長輩突然中風，生活能力大幅下降，不僅需面對肢體活動受限，甚至可能長期臥床或肢體癱瘓，對病患和家屬來說無疑是巨大的挑戰。



台灣神經外科醫師謝炳賢表示，照顧中風要注意5要點，不僅能減輕照顧者的壓力，還能幫助中風患者復原得更順利。

中風照顧注意5要點（按圖看清👇👇👇）

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面對中風長輩的後續照護，許多家屬往往不知該從何處著手，謝炳賢提供5個照護要點，希望能幫助家屬減輕照顧壓力：

1. 維持居家環境安全

中風後的長輩行動不便，容易發生跌倒意外。因此在家中，應確保地板乾淨無障礙，並在浴室、床邊安裝扶手，或是增加照明設備，讓長輩在移動時更加安全，也能提升他們的自信心。

2. 定時為長輩翻身拍背

長期臥床的中風長輩，應每2至3小時幫忙翻身，以避免壓瘡的發生。適當的拍背動作能幫助痰液排出，減少呼吸道阻塞，維持呼吸順暢。

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3. 加強預防感染措施

照護中風長輩時，特別要注意他們的呼吸道及泌尿道健康。照顧者應協助長輩咳痰，保持呼吸道清潔，防止肺炎發生，同時也要留意泌尿道感染的徵兆，適當補充水分及維持清潔，避免感染問題惡化。

4. 積極配合復健訓練

復健是幫助中風長輩恢復肢體功能的重要步驟。家屬應積極配合醫療團隊進行復健訓練，即便每天的進步看似微小，長期堅持才能看到成效。

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5. 給予充足心理支持

中風後的長輩容易感到沮喪或失落，此時家屬的陪伴和鼓勵格外重要。建議民眾應給予他們足夠的心理支持，讓他們感受到關愛，有助於恢復自信心，對復原也有正面的幫助。

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