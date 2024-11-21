關節健康｜天氣一變關節就僵硬？醫生傳授4個簡單方法緩解疼痛

最近天氣溫忽高忽低，不少人關節開始喀喀作響，甚至開始開始隱隱作痛。醫師表示，天氣不僅會影響情緒與日常生活，也會影響關節的活動度，國內研究發現，有2/3的關節或慢性疼痛病患在天氣變化時，症狀會加劇。



為什麼天冷關節會卡卡？

根據研究顯示，氣候變化與關節疼痛之間有著密切的關聯，當氣候變天時，關節疼痛的發作機率會增加20%。台灣國泰綜合醫院骨科主治醫師翁睿彥表示，外國多項研究指出，當氣溫降低時，血管會收縮，導致血液循環變差，進而影響組織代謝和修復，容易產生發炎疼痛。

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此外，陰雨潮濕的天氣會使大氣壓力增加，造成關節組織腫脹，加重疼痛。研究更發現，低溫同時會降低關節內的潤滑液分泌，讓關節活動時變得更加僵硬不適，最後出現卡卡不順的感覺。因此，了解這些生理機制有助於我們制定應對策略。

關節卡卡如何解？用這4招緩解

氣候變化對關節疼痛患者的影響不可忽視。翁睿彥強調，無論是寒冷天氣引發的血液循環不良，還是潮濕環境加重的組織腫脹，天氣的劇烈變化確實會加劇疼痛。然而應對氣候變化帶來的關節疼痛，民眾該如何防範？他分享以下4個簡單又有效的方法。

1. 保暖

保持身體溫暖，尤其是關節部位，可以有效減少天氣對關節的負面影響。他說，熱敷、泡熱水澡可以在寒冷的環境下，保持關節的柔軟度，減少疼痛和僵硬感，還能幫助放鬆緊繃的肌肉，促進血液循環，減少疼痛。

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2. 運動

適度運動對於關節健康至關重要，尤其是在氣候變化時，更需要維持運動習慣。運動種類可以選擇對關節低衝擊的運動，例如散步、騎自行車、游泳、瑜伽和伸展運動等。翁睿彥強調，這些運動不僅能促進血液循環，還能幫助維持關節靈活性和肌肉力量，進一步減少疼痛發生的機會。

不過他也提醒民眾，運動前進行充分的暖身，並注意運動後的適當休息。過度使用關節可能會引發更嚴重的關節問題。

10招肌力運動（按圖看清👇👇👇）

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3. 充足睡眠

而充足的睡眠可以降低體內發炎細胞的活性，進而降低關節炎的程度。翁睿彥表示，睡眠品質不好會讓關節痛變得更嚴重，形成惡性循環。建議民眾晚上不要喝茶、咖啡、劇烈運動，睡前別滑手機，有助於睡眠品質提升。

4. 控制體重

當體重超重或肥胖時，身體的關節，特別是承重關節如膝關節、髖關節和腳踝，會承受更大的壓力。美國研究顯示，與始終肥胖未能減重的人群相比，從成功減重的人患關節炎的風險要明顯降低46%。

外國更有研究顯示，減少體重可以顯著減少關節疼痛並改善關節功能，即使只減少5%到10%的體重，對於減輕膝關節炎症狀、改善行動能力和減少進一步的關節損傷，都能產生顯著效果。

7招保養膝關節（點擊下圖看清！👇👇👇）

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翁睿彥表示，體重控制不僅對關節健康有幫助，還能提高整體健康水平，降低患上糖尿病、高血壓等慢性病的風險。但如果症狀持續或加重，單靠自我保養無法有效緩解，或甚至當疼痛超出平時程度時，建議及時到醫院就醫，盡早尋求專業醫療幫助，才能確保關節長期的健康和生活品質。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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