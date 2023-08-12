退化性關節炎｜膝蓋痠痛又易腳軟？中醫師教按壓1穴位助保養關節

45歲的吳小姐是名櫃姐，半年前開始膝蓋痠痛脹緊不舒服，她想說是自己長期久站沒運動，所以開始在假日去爬山或跑步。剛開始時，下肢真的有比較放鬆，但只要運動量變大，膝蓋周圍就開始痛起來。持續一段時間後，竟發現膝關節不能一下子就蹲下去，或蹲到一定角度後就引發膝蓋外側疼痛，甚至嚴重到站起來要伸直膝關節時會突然軟腳，導致上班時都要注意蹲站動作，要慢慢來而苦不堪言。



收治個案的台灣中醫師廖述賢說明，診察後發現患者為「膕肌」緊繃，膝關節周圍軟組織沾黏，施以針灸2個療程，搭配服用科學中藥，3週後不僅膝部筋繃痠痛有了明顯改善，連平日下班後的下肢腫脹沉重感也都減輕了。

退化性關節炎常見症狀（按圖看清👇👇👇）

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中醫看膝蓋痠軟原因

廖述賢表示，長期姿勢不良容易引起局部氣血循環運行不佳，導致關節的軟組織受損沾黏而痠痛，進而造成關節活動受限，甚至形成退化性關節炎，這件事在全身筋骨關節都可能發生。

而全身最容易退化的關節莫過於「膝關節」！因為膝關節夾在髖踝中間，是下肢最重要的「負重關節」，行走或上下樓梯甚至要承受最高7倍的體重壓力，導致下肢關節成為最容易退化、痠痛的關節。

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中醫治療&保養退化性關節炎

廖述賢指出，中醫治療上，利用針灸或針刀直接針刺局部或遠端相關的肌肉筋膜緊繃沾黏，藉此疏通經絡氣血，活化關節受限範圍，並搭配內服中藥或藥液包來改善筋骨疲勞、痠痛。

除此之外，筋骨痠痛也可以透過居家保養來緩解，他建議，多多按摩「委中穴」就能紓緩腰髖下肢的筋骨關節痠痛。委中穴是足太陽膀胱經「合穴」屬土及膀胱經的「隙穴」，臨床上以委中穴治療腰痠背痛，甚至雙膝酸軟極有效。

合穴是脈氣自四肢末端至此，最為盛大，猶如水流合入大海。合穴位於肘膝關節附近，是經氣由此深入，進而會合於臟腑的部位。隙穴是筋骨空隙之處，氣血深聚所在，凡氣血有瘀阻時最適用。

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緩解筋骨痠痛之「委中穴」

取穴：膝彎膕橫紋中點，於股二頭肌腱與半腱肌腱之間凹陷處。

按摩方法：雙手大拇指按壓著委中穴，按壓著同時屈膝膝蓋往前，注意膝蓋不要超過腳趾。吸氣4秒屈膝往前，吐氣6秒緩慢回到原位，1次至少3下。

功效：可治腰脊背痛、半身不遂、風痹、遺尿、轉筋等症，諸證之近於委痹者。



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