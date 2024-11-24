女性護理｜私密處脫毛好處多？這樣做增泌尿道感染風險避用1產品

私密處該不該除毛？兩派網友爭論不休，支持者認為，除毛讓穿泳衣時不必擔心毛髮外露，且生理期或產後的惡露也比較不會附著毛髮而產生異味，感覺比較清爽。但婦產科醫師舉一項研究指出，常除毛的女性比較容易發生泌尿道感染！



私密處毛髮藏體味好尷尬？

台灣台中榮總婦產科醫師謝筱芸觀察到，不少女性為了舒適和美觀，會定期進行私密處除毛，理由不外是生理期較不會沾到經血、流汗時比較不會搔癢或異味殘留、穿性感泳衣也不必擔心露毛，而毛髮濃密的人除毛後感覺較清爽。

私密處清潔4招（按圖👇👇👇）

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不過，謝筱芸指出，陰毛能夠保持外陰部皮膚的溫暖和濕潤，避免過度摩擦；而運動流汗後覺得體味變明顯，是因為毛髮黏附的汗水混合油脂、細菌發出的味道，只要用溫水輕輕沖洗即可。

每周除毛一次 泌尿道感染風險增

除了基於美觀和清爽之外，不少女性朋友認為，除毛可以減少陰道感染或泌尿道發炎的情形。真有其事嗎？謝筱芸舉一項波蘭所進行的研究，調查了2409名成年女性顯示，每周除毛一次以上的人，其實較容易發生泌尿道感染。

為什麼？謝筱芸解釋，醫學上有一項假說認為，毛髮上的乳酸桿菌可以保護泌尿道，而除毛過程中不但除去這些有益菌，而且可能將皮膚細菌帶到尿道口附近，增加細菌進入尿道的機會。這項研究顛覆了過去「除毛可以減少感染」的認知，但詳細的機理還需要更深入的探討。

▼陰道炎主要症狀：（按圖👇👇👇）

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私密除毛這樣做！不建議用除毛膏

台灣女性常用的除毛方式包括除毛刀、雷射、蜜蠟、除毛膏等。但要注意，除毛膏中的化學物質會對敏感的會陰部皮膚產生很大的刺激，謝筱芸表示不建議使用。倘若女性朋友對私密處有除毛的需要，她提供幾點衛生上的建議。

- 成分溫和：使用成分溫和的清潔用品，避免含香氛的產品。

- 事後保濕：毛髮有為皮膚保濕的作用，除毛後的皮膚需要使用不刺激的保濕產品。

- 適當頻率：降低除毛頻率不宜過度密集，最好在1個月以上1次，以減少對皮膚的刺激，也可以降低泌尿道感染風險。

- 注意衛生：除毛時使用乾淨的器具，不要與他人共用除毛器具。



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