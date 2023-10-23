補腦飲食｜世上竟有「聰明藥」？5種物質提升腦力提高警覺專注力

在現代快節奏的生活中，許多人都會尋找方法來提高記憶力、學習能力、專注力以及創造力等認知功能。英文有一個專有名詞Nootropics，雖被稱作為「聰明藥」，卻不是藥，其實是營養補給品，像是咖啡、綠茶都有上榜。



台灣家醫科醫師李思賢分享，Nootropics儘管翻譯成「藥物」，但通常指的是一些營養補品或草藥，並不是真正的藥物，因此相對來說副作用較不明顯，但療效卻可能因人而異，需要多方查證。

相關文章：補腦飲食｜8種健腦食材延緩大腦衰老 吃黑朱古力莓果改善記憶力👇👇👇

+ 8

5種物質能提升腦力

李思賢提到，有5種外國生物駭客經常使用的Nootropics，能有效改善專注力和提升腦力。

1. 咖啡因

咖啡因可透過阻斷大腦的腺苷受體，減少疲勞，提高警覺和專注力。

2. 銀杏

銀杏被認為能夠通過提高血液循環來增強大腦的健康，一些研究顯示它有助於改善記憶力和專注力。

相關文章：補腦飲食｜工作時總是走神？營養專家推10種食物助大腦更敏銳專注👇👇👇

+ 14

3. 茶胺酸

茶胺酸是一種存在於綠茶中的天然胺基酸，它可以促進神經傳遞物質GABA的釋放，有助於鎮靜、減少焦慮，提高專注力和改善心情。

4. 硫辛酸

硫辛酸是一種強大的抗氧化劑，它能夠延緩大腦細胞的老化，同時也有助於維護血腦屏障的穩固，以防止有害物質進入大腦。

相關文章：健康飲食｜4種對大腦有益「快樂食材」 1天1匙堅果保持腦部年輕👇👇👇

+ 6

5. Omega-3脂肪酸

Omega-3存在於魚油、堅果和藻類中，它可以通過修復大腦的結構和功能來提升腦力，預防失智、抑鬱症和ADHD（注意力不足及過動症）等疾病。

延伸閲讀：

用喝的降膽固醇、消除脂肪肝！中醫：「這杯茶」最有效 耳朵4穴位助瘦身

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」