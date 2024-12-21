低血壓｜站起身眼前發黑？盤點姿勢性低血壓成因、預防及改善方法

隨著年紀增長，身體機能逐漸老化退化，許多長者可能會面臨姿勢性低血壓的問題。



所謂姿勢性低血壓是指人體姿勢改變時，例如從躺姿或坐姿起身時，因重力影響導致血液積聚在下肢，使得血壓突然下降，進而引發頭暈、眩暈等症狀。

低血壓的症狀（按圖👇👇👇）

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姿勢性低血壓成因

台灣北榮心臟血管外科主治醫師陳泰位表示，多數病人的姿勢性低血壓是藥物引起，尤其是長期服用高血壓、心血管疾病或攝護腺疾病藥物的患者，這些藥物的副作用有可能會導致姿勢性低血壓。除了藥物因素，台灣台南市立醫院心臟內科主治醫師吳柏青指出，老化、身體機能退化、血管擴張調節機能變差等，都是引發姿勢性低血壓的常見原因。

▼不是慣性低血壓的人士，血壓突然降低則可能是以下原因（按圖👇👇👇）：

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姿勢性低血壓的危險

姿勢性低血壓會導致血壓迅速下降，使大腦短暫供血不足，引發頭暈、暈厥或跌倒等現象。台灣竹山秀傳醫院神經內科主任劉彥良提醒，除了慢性病患者外，勞累、睡眠不足、身體虛弱、感冒、長時間站立等情況，都可能增加姿勢性低血壓的風險。

▼量血壓也分左右手！左右手的上壓相差愈大，血管阻塞風險愈高。（按圖 👇👇👇）

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預防及改善方法

台灣成大醫院內科部主治醫師葉建寬建議，若診斷為姿勢性低血壓，應在改變姿勢時放慢動作，避免泡溫泉或洗熱水澡等活動。陳泰位也指出，雖然目前沒有特殊藥物可治療姿勢性低血壓，但可透過找出根本原因，如補充水分、改善貧血等方式，預防症狀出現。

成人收縮壓低於90毫米汞柱，或者是舒張壓低於60毫米汞柱，就可能有低血壓。低血壓的症狀可能有疲倦、暈眩甚至昏厥、視線模糊、心悸、注意力不集中、情緒低落，手腳冰冷或者是睡眠障礙。低血壓有許多原因，常見包含心臟功能異常，比方說心臟衰竭嚴重的心臟瓣膜疾病，或者是心肌梗塞，建議民眾應提高警覺不可輕忽。

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