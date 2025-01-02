關節痛｜緩解膝痛點做好？中醫5穴位減輕痛楚　一文看清按法位置

要緩解膝蓋痛，中醫治療常會刺激特定穴位，透過改善氣血循環、減輕膝痛的症狀。中醫師分享，有效緩解膝蓋痛的5大穴位，也提供建議按法，膝蓋痛的人快試試看。



緩解膝蓋痛5穴位

台灣中醫師吳建勳指出，膝關節痛宜按摩、敲打數分鐘或針灸，包括：犢鼻穴、內膝眼穴、鶴頂穴、陰陵泉穴；如果不僅兩腳痠痛，全身也有疼痛感，按摩後谿穴更有效果。

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1. 犢鼻穴

屬於足陽明胃經，犢是小牛，膝部髕韌帶兩旁凹陷有如牛犢鼻孔，穴在其中，故名。《類經圖翼》也記載，「在膝髕下，胻骨上，骨解大筋陷中，形如牛鼻，故名。」

位置：屈膝，犢鼻穴位在髕骨下緣，髕韌帶外側凹陷中，左右各有1穴，主治膝痛、麻木、屈伸不利、腳氣。

按法：以大拇指按壓30秒，連續按壓5次以上，或以掌心搓熱，左右穴都要做。

2. 內膝眼

穴屬經外奇穴，膝關節的髕骨下兩側有凹陷，形如眼窩，所以稱為膝眼，其穴在內側者叫做「內膝眼」。

位置：屈膝，內膝眼穴位在髕骨下緣，髕韌帶內側凹陷中，左右各有1穴，主治膝痛，下肢無力。

按法：以大拇指按壓30秒，連續按壓5次以上，或握空拳以拳頭下緣肌肉敲打數分鐘，建議左右穴都做。

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3. 鶴頂穴

屬於經外奇穴，膝關節狀如仙鶴之頭頂，穴在髕骨頂端，故名鶴頂。

位置：鶴頂穴位在髕骨上緣正中凹陷處，左右各有1穴，主治膝痛、足脛無力、下肢癱瘓等。

按法：以大拇指按壓30秒，連續按壓5次以上，或握空拳以拳頭下緣肌肉敲打數分鐘，建議左右穴都做。

4. 陰陵泉穴

屬於足太陰脾經。內側為陰，突起為陵，泉出於下。穴位於小腿內側（陰）脛骨內側髁（陵）之下，與陽陵泉相對，是陰筋陵結甘泉，升潤宗筋，上達胸膈，以養肺原，所以稱做陰陵泉穴。

位置：陰陵泉穴位在脛骨內側髁下緣，脛骨內緣的凹陷中。左右各有1穴。主治膝痛、腹痛、腹脹、腹瀉、水腫、小便不利、遺尿、尿失禁、黃疸、痢疾、陰部痛、月經疼痛。

按法：以大拇指按壓30秒，連續按壓5次以上，或握空拳以拳頭下緣肌肉敲打數分鐘，建議左右穴都做。

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5. 後谿穴

屬手太陽小腸經。後，是手小指本節之後；谿是小溝。手小指外側握拳肉起如山峰，按之似小豁之曲，故名。

位置：後谿穴位在小指外側，第5指關節處。

按法：後谿穴可通身體後中央線的督脈，貫通整個背後的氣血，讀者以大拇指按壓30秒，連續按壓5次以上，或握空拳以拳頭下緣肌肉敲打數分鐘，左右穴都做。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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