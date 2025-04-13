皮膚病｜春天潮濕炎熱交替乾癬易復發！中醫建議嚴重期可茹素1周

儘管乾癬好發於冬季，但春天氣溫變化劇烈，潮濕炎熱交替，不僅容易導致乾癬復發，其他如濕疹、汗皰疹等皮膚問題也更易發作。



許多乾癬患者在過了難熬的冬季之後，因症狀稍稍緩和而疏於防範，反而使乾癬在春天又發作一波。

濕疹不同年齡症狀特徵大不同（按圖👇👇👇）

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體內濕氣代謝異常導致皮膚病復發 濕疹合併乾癬最棘手

台灣聖元中醫院長鄭愛蓮醫師歸納分析，過去有乾癬病史患者，通常容易在春夏交替之際發作，有一部分是因為家族遺傳，或與個人體質、外在環境有關，天氣不穩定、加上工作壓力大、晚睡所導致。

此外，飲食部分也應小心，禁忌食物、酒不能碰，應酬盡量減少，如果推不掉應酬，建議以茶代酒，以免功虧一簣。另外，若居住河岸邊空氣較潮濕，體內濕氣不易排出，皮膚也容易出問題。

中醫認為，皮膚病患者因體質之故，腎氣不足、脾胃虛弱，相對應付外在天氣變化的抵抗力較差，面對患者詢問：「為什麼天氣潮濕，我的皮膚病又犯了？」台灣鄭愛蓮醫師解釋，這是因為體內五臟六腑代謝濕氣出現異常，飲食引發的濕，再加上外在環境的濕，更增加身體代謝困難度。

台灣屬於海島型的濕熱氣候，如果體內代謝正常，皮膚不易受外在天氣潮濕所影響，但若代謝功能不好，濕氣堆積體內，可能表現在肥胖，或是改從皮膚排出造成皮膚疾病。依照濕氣侵犯人體的程度，中醫認為由輕而重分為「皮、脈、肉、筋和骨」，台灣鄭愛蓮醫師表示，濕疹未好好治療，代謝失衡更嚴重，病灶往更深、更裡走，很可能引發治療更棘手的乾癬，臨床上合併濕疹與乾癬的患者並不少見。

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乾癬須耐心治療 乾癬病史愈久治療以「年」為單位

乾癬發作與免疫系統有很大關係，先天元氣不足、後天又失調，很可能在年輕時提早誘發乾癬。若未盡早調理治療，隨著乾癬持續惡化，恐出現手腳灰指甲、關節疼痛、乾癬性關節炎、關節變形等嚴重後果，治療更辛苦。

台灣鄭愛蓮醫師收治1位高中生，四肢和腹部開始冒出一小塊一小塊會發癢、有皮屑的病灶後，爸媽馬上帶來尋求中醫診治，確定為乾癬後，提醒調整心態，吃藥擦藥，配合飲食控制、調整作息不熬夜晚睡等，治療約2到3周就復原。另外，也有10多歲發病、至今乾癬病史10多年的患者來求診，看過不少醫師仍未好轉，介入中藥治療初期，台灣鄭愛蓮醫師建議先別貿然停用類固醇藥膏，每天睡前1次幫助止癢好睡，以免出現反彈效應，後續再逐漸遞減即可。

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台灣鄭愛蓮醫師指出，乾癬治療初期，第1周會經歷排毒爆發期，皮屑增多、病灶厚度增加，目的是讓體內垃圾排乾淨，治療過程病灶逐漸變薄平滑、面積略擴大，逐漸好轉，後續病灶紅印由中間開始變淡，剩下外圍一圈，直到消失不見，若變成深褐色，持續治療也會逐漸退掉、回復正常。只要治療期間配合生冷飲食忌口，不碰海鮮、酒，12點以前就寢，好好清潔皮膚，按照醫囑規律吃藥擦藥，就會好得快。

台灣鄭愛蓮醫師強調，乾癬病史愈久、醫治時間也愈長，乾癬的治療通常以「年」為單位，臨床上有病史10多年的乾癬病患治療長達3年才恢復正常，需有耐心讓身體逐步修復。

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曬太陽有助乾癬患者皮膚好轉 嚴重發作期建議茹素1周

台灣鄭愛蓮醫師提醒，隨著天氣將開始逐漸轉熱，乾癬患者應避開正中午烈陽，建議選擇清晨和傍晚的陽光，盡可能曬皮膚患部，有助皮膚病況好轉。穿著上切勿將患部包緊緊，可穿著紗質薄長袖、長裙、戴遮陽帽，透氣兼保護。避免到游泳池游泳，泡溫泉也不建議。出外運動記得攜帶毛巾，一有流汗盡快擦乾，返家後立即洗澡，再上藥。

至於飲食方面，避吃海鮮、生冷食物、酒，少吃寒涼苦瓜，嚴重發作期間，建議茹素1周，待皮膚狀況穩定，再選擇豬雞肉食用。另外，可食用不添加酒的四神湯，可改排骨或瘦肉取代小腸，或加糖做成甜食變換口味，也可將紅豆、薏仁、綠豆混和等量食用，紅豆補腎氣、薏仁利濕、綠豆清熱，都有助於改善乾癬病症。

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