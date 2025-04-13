高血壓｜穩定血壓預防主動脈剝離？3錯誤行為易致血壓大幅度波動

高血壓是個沉默的殺手，當它不穩定時，可能會引發主動脈剝離的最大隱患。



台灣台北慈濟醫院心臟血管外科主任諶大中醫師指出，穩定控制血壓才是避免主動脈剝離的根本之道，但病患不見得會乖乖吃藥，反造成血管傷害。

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高血壓是主動脈剝離的幕後黑手？

諶大中強調高血壓是一種非常沉默的疾病，很多人甚至不覺得自己有病，因為它常常沒有明顯症狀。然而，一旦高血壓不受控，特別是當血壓高低起伏劇烈時，對血管的衝擊如同在血管內「跳彈簧床」，長期下來會使血管變得脆弱而容易破裂，最嚴重時可能引發主動脈剝離。這也是為什麼控制血壓時，不僅要看數值是否偏高，還要確保血壓穩定，而非忽高忽低。

高血壓病患的三大錯誤行為！

1. 「高才吃、低不吃」的服藥方式：

許多患者習慣只在血壓偏高時才服藥，而血壓正常時則不吃藥。這種方式容易造成血壓波動大幅度變化，諶大中舉例，一下子190mmHg、一下子90mmHg，血管根本受不了。

2. 「假裝健康」的掩飾行為：

有些患者在看診前的幾天才開始乖乖服藥，試圖給醫生「好看的數據」。但這樣的行為不但無法真正改善血壓問題，反而可能因為血壓急速下降或反彈而加重風險。

3. 「覺得沒事」的偽健康感：

高血壓初期可能完全沒有症狀，甚至多年後也不覺得身體不適，這讓許多人低估了它的威脅。諶大中說在急診很常碰到病患，問他「有沒有高血壓 ?」、「 從來沒有 ！」但我們治療好後，在病房一量血壓180~200mmHg，因為病患很久沒檢查，問他「上次量血壓什麼時候？」，「兩、三年前了」。高血壓帶來的傷害是逐漸累積的，無論有無症狀都應該持續監控與治療。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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正確的高血壓控制方式

1. 每天定時服藥：

現在的高血壓藥物大多一天只需服用一次，只要每天記得早上服用，就能有效控制血壓，大幅減小主動脈剝離風險。

2. 穩定血壓比降壓更重要：

治療高血壓的重點在於穩定血壓，而非急速將血壓降下來。諶大中強調，保持血壓在理想範圍內（130~135mmHg）是最安全的方式。

3. 定期測量血壓：

每天早上固定量測血壓，並記錄數據，方便與醫師討論配合治療，尤其是血壓波動劇烈的患者，必須密切監測。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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