咳不停可能患肺積水？一文看清肺水腫與肋膜積水症狀、治療方法

許多人會問：醫師，我這個肺水腫會好嗎？其實臨床上肺水腫能否治療到痊癒，中間還有許多變數，像是積水的原因、嚴重程度、患者的整體健康狀況等等。醫師提醒，在某些情況下，積水可以完全解決，而在其他情況下，可能需要長期的治療。



此外，雖然都是俗稱肺積水，但是肺水腫和肋膜積水的積水位置並不相同，兩者差異一般民眾容易混淆。

相關文章：【肺功能測試】易喘氣或因慢性阻塞性肺病 測肺功能靠吹保鮮紙？👇👇👇

+ 13

肺水腫是什麼？與肋膜積水有何不同？

肺水腫是肺積水的一種。台灣國泰綜合醫院胸腔外科主治醫師劉祖豪說明，當肺部靜脈液體滲出的速度，高過肺部排除積水的能力，液體累積在肺間質與肺泡中，即稱為肺水腫。

肺水腫與被混合稱為肺積水的肋膜積水不同，肺水腫的特徵是液體累積於肺臟內，肋膜積水則是指水分蓄積在肺臟與胸腔壁之間的肋膜腔內，與肺積水發生的部位不同。肺水腫嚴重的患者，可能因為肺部功能受影響，導致血氧過低，進而造成患者缺氧、呼吸困難。劉祖豪進一步解釋，肺水腫依照它致病原因不同，可以分為心因性肺水腫（心臟血管疾病以及左心室衰竭或病變所致），和非心因性肺水腫（肺部微血管受損造成）。

此外，淋巴功能不足性肺水腫，起因於淋巴癌或其他癌症；神經性肺水腫是因神經病變、腦損傷所起；高海拔性肺水腫則是因缺氧引起肺動脈壓力上升，造成血液中水分外滲。另一方面，劉祖豪強調，當然也有其他的疾病會導致肺水腫，如低白蛋白血症、肝臟病變、敗血症、糖尿病及腎臟病等。

相關文章：咳嗽｜胃酸倒流食飽平躺就咳慢性咳嗽5原因支氣管炎同感冒咳點分?👇👇👇

+ 6

肺水腫症狀有哪些？如何診斷？

劉祖豪解釋，不論是急性、慢性肺水腫或高海拔引發的肺水腫，共同的症狀都會出現呼吸困難、呼吸急促的強烈不適感。其他綜合併發症狀，包括氣喘、盜汗、嚴重咳嗽、頭痛、頭暈、胸悶痛、心悸、下肢腫脹等情形。

醫師初步檢查會使用聽診方式，判斷肺部有不明特殊聲音的出現，合併病人症狀綜合判斷是否為肺水腫。除聽診之外，其他進一步檢查，包括胸腔X光片檢查、驗血、脈搏血氧飽和度分析，輔助以心臟、腎臟、或是加護病房之侵入型血液動力學監測設備進行判讀。

從痰的顏色看疾病警號（按圖👇👇👇）

+ 4

相關文章：痰顏色｜從痰液顏色看肺部健康！感冒時常見黃、綠色是細菌感染？

肺水腫如何治療？

劉祖豪指出，引起肺水腫一般來說是心臟的問題，所以治療原則上會先供給氧氣，維持患者正常呼吸功能，根據情況斟酌採用藥物治療。治療的目的，主要是移除體內及肺部多餘的水分。

他解釋，與肋膜腔積液不同，肺水腫的水無法以穿刺抽吸排出，必須以利尿劑、血液透析的方式才可以排除。此外，嚴重肺水腫者，恐導致缺氧與呼吸衰竭症狀，須供給氧氣與氣管插管呼吸器進行治療。

延伸閱讀：

假牙是非裝不可嗎？牙醫師說裝假牙可不只是美觀問題

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

