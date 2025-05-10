脫髮｜用指甲洗頭易傷頭皮致掉髮、頭屑？5洗頭訣竅打造亮麗秀髮

洗頭看似簡單，其實是保養頭髮的關鍵。網路上常見的「洗頭要用指腹，而不是用指甲」的說法，究竟是真是假？



皮膚科醫師傳授5個洗頭訣竅，洗對頭保養好頭皮，比買任何生髮產品都有效！

5洗頭訣竅（按圖👇👇👇）

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「指甲洗頭」傷頭皮 小心掉髮、頭皮屑找上門

台灣皮膚科醫師柯博桓表示，有些人可能認為，用指甲大力搔抓能「刮掉油脂、洗得更乾淨」，但事實上，這樣反而會對頭皮造成傷害，指甲容易在頭皮上留下細小傷口，導致發炎或感染，還可能加速角質脫落，導致頭皮屑增多。過於頻繁刺激毛囊可能影響健康生長，甚至導致髮量變少，過度摩擦也會讓頭皮「受驚」，反而分泌更多油脂，讓頭髮更快出油。

指腹柔和按摩頭皮 溫和清潔更護髮

柯博桓提到，想正確又安全的洗頭，應該使用「指腹」，而非指甲。指腹是手指較柔軟的部分，可以溫和地按摩頭皮，幫助清潔油脂與污垢，同時促進血液循環，讓髮根更健康。

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掌握5洗頭訣竅 打造健康亮麗秀髮

柯博桓建議，想要擁有健康頭皮和強韌髮絲，除了用指腹洗頭，還要搭配正確的洗頭步驟，可以遵循以下5個訣竅：

1. 先用溫水沖濕頭髮

洗頭前先用37-40°C的溫水將頭髮完全沖濕，幫助打開毛孔，溶解部分油脂，減少洗頭水用量。

2. 洗頭水先在手心搓開

不要直接將洗頭水倒在頭皮上，這樣會讓某些區域清潔過度，反而傷害頭皮。正確方式是先將洗頭水擠在手掌心，加入少量水搓揉起泡，再均勻塗抹在頭皮上。

3. 用指腹按摩頭皮

用指腹以畫圓的方式，輕輕按摩頭皮，每個區域都要按到，特別是髮際線、頭頂、後腦勺。按摩1-2分鐘就夠了，不要過度搓揉，以免刺激頭皮。

4. 用大量清水沖洗

沖洗時，一定要確保洗頭水完全沖乾淨，否則殘留物可能導致頭皮發癢、油脂堆積，甚至導致頭皮屑問題。

5. 濕髮時避免大力擦拭

頭髮濕的時候最脆弱，切記不要用毛巾大力摩擦。正確方式是用毛巾輕輕按壓吸水，然後用吹風機吹乾，避免頭皮悶住長細菌。

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呵護秀髮從正確洗頭開始 讓頭皮更健康

柯博桓提醒，「洗頭」是日常生活中不可或缺的一部分，但許多人可能沒有注意到正確的洗髮方式，從而傷害到頭皮導致脫髮，甚至禿頭，但只要掌握正確的洗頭步驟與技巧，就能打造健康亮麗的秀髮，比什麼生髮產品都有效，還能讓自己更有自信地展現魅力。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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