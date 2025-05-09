骨質疏鬆｜隨著年齡增長感覺身高變矮？中醫教這樣做預防骨質疏鬆

隨著年齡增長，有些人會開始感覺腰痠背痛、身高變矮，甚至輕輕一摔就骨折，這些都可能是骨質疏鬆的警訊。



醫師提醒，骨質疏鬆是一種骨頭變得脆弱、容易斷裂的慢性疾病，早期幾乎沒有明顯症狀，往往等到骨折才發現，影響日常生活與行動能力。因此，提高警覺、及早發現相當重要。

▼骨質疏鬆10大高危因素（點擊下圖看清！👇👇👇）

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為何會骨質疏鬆？

台灣北市聯醫林森中醫昆明院區中醫內科醫師邱淑娟指出，在西醫觀點中，骨質疏鬆常見於更年期後的女性與高齡長者。一般而言，骨骼的新陳代謝是一個動態的衡定，不停製造新的骨組織，而舊的骨組織會被分解及取代。年輕的骨骼接受較多的活動刺激，造骨細胞旺盛，骨骼會變粗變硬，然後隨著年紀變大，體能及活動下降，骨質呈現負成長，逐漸疏鬆空洞化。

由於雌激素可以抑制噬骨細胞的活性，降低骨質破壞，因而一般尚未停經的女性骨質密度可以維持的還不錯，但停經後體內雌激素量減少，骨質密度便容易急遽下降，導致「骨質疏鬆症」的產生。當骨質疏鬆情況到達嚴重時，就算是很小的外力，如行走時摔傷，扭傷，甚至咳嗽、打噴嚏用力過度等都可能造成骨折。

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中醫如何治療骨質疏鬆？

邱淑娟說，中醫沒有「骨質疏鬆症」這個名詞，而是將骨質疏鬆歸類為「骨痿」、「骨痺」、「腰痠」、「骨枯」等範疇。他進一步說明，中醫對骨質疏鬆的理解，著重於整體觀、陰陽平衡及臟腑功能的協調，主要與腎、肝、脾三臟的功能密切相關，認為其病因病機與腎精虧虛、肝血不足、脾虛失運有關。

邱淑娟指出，中醫認為「腎主骨、生髓」腎精虧虛會導致骨骼失養、骨質疏鬆，尤其是年老體弱、女性停經後的骨質疏鬆，多與腎陰虛有關。脾主運化，為氣血生化之源，脾虛導致氣血生化不足，骨骼失去滋養。肝藏血，主筋，肝血不足也會使筋骨失養，影響骨質代謝。

中醫治療原則為補腎壯骨、養肝補血及健脾益氣為主，常使用補腎、補肝及健脾的中藥，如杜仲、續斷、骨碎補、龜鹿二仙膠等，或龍骨粉補充鈣質並搭配針灸或氣功調養，強化骨骼與身體氣血循環。透過整體調理，提升身體對骨質流失的自我調節能力。

▼預防骨質疏鬆3大重點（點擊下圖看清👇👇👇）

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如何預防骨質疏鬆？

想預防骨質疏鬆，日常保健很重要。邱淑娟建議均衡飲食，攝取足夠鈣質（如：牛奶、豆製品、小魚乾…等）和維他命D，多曬太陽幫助吸收，養成規律運動習慣（如：重力運動，如：走路、慢跑或負重訓練），減少久坐與抽煙、喝酒等不良生活習慣，並避免過勞及情緒波動。此外，也可定期檢查骨密度，才能早期發現、及時處理。

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