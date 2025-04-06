骨質疏鬆｜更年期女性與長者易骨折？過量攝取鈣質帶來4健康危害

骨質疏鬆症是一種常見的骨骼疾病，會使骨骼變得脆弱，容易導致骨折，尤其常見於停經後的女性與老年人。



適量攝取鈣質有助於減緩骨質流失的速度，對骨骼健康至關重要，但也有民眾擔心額外補充鈣質可能提高腎結石的風險。對此台灣食藥署指出，及早補充鈣質、儲存骨本，比晚年才匆匆忙忙補救更有效，且適量攝取鈣反而有助於預防腎結石。

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老了才補鈣可能已來不及！把握「這段黃金期」存骨本

台灣食藥署在Facebook「藥博士 正藥說」表示，補充鈣質其實無法顯著降低骨折風險，多項研究與統合分析顯示，開始補充鈣質的第一年內或許可以略微提升骨密度約1%，但後續效果趨於穩定，並不會持續提升。

另有研究顯示，人類在20至35歲時處於尖峰骨量（peripeak bone mass, PBM）時期，把握黃金期補充足夠的鈣質，可幫助增加骨質密度，為未來打好基礎。因此，台灣食藥署指出，不要等到老了才補鈣，年輕時就要積極「存骨本」！預防骨鬆也不能僅依賴鈣質的補充，還需搭配維他命D、規律運動（如負重運動）和適當日照，同時避免煙酒等不良習慣，才能擁有強健的骨骼。

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攝取鈣反而降低腎結石風險 過量可帶來健康危害須注意！

對於鈣質與結石風險，台灣食藥署指出，腎結石主要由草酸鈣構成，而結石的原因是體內草酸過多，而不是攝取了太多鈣質。飲食中若缺乏鈣質，腸道會吸收更多草酸，提高尿液中草酸的濃度，反而增加結石發生的機率。適量鈣質可以與草酸結合，阻止草酸進入體內，則能降低腎結石的風險。

不過台灣食藥署提醒，有腎結石病史的人士，或高尿鈣症患者，補充過多鈣質還是有可能提高結石風險，要謹慎留意。此外，過量鈣質也可能帶來以下健康危害：

- 腸胃不適：特別是碳酸鈣可能引起便秘、腹脹。

- 高血鈣症：可能出現噁心、食慾不振、異常口渴、頻尿等症狀，甚至影響心臟功能。

- 影響營養吸收：過多鈣質可能抑制鐵、鋅的吸收，建議間隔2至4小時服用。

- 心血管風險：部分研究指出，過量鈣質可能與心血管疾病有關，但這部分仍需更多研究證實。



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過量攝取鈣質可能適得其反，台灣食藥署呼籲民眾，應遵循每日建議攝取量，並選擇適合的鈣片、留意其與食物的交互作用，以便安全又有效地維護骨骼健康。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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