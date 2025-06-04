子宮肌瘤｜月經不規則、經血過多？5大食物助排出雌激素減少炎症

子宮肌瘤是女性常見的良性腫瘤，主要發生在20至50歲之間。雖然多數子宮肌瘤不會有明顯症狀，但也有不少女性會出現月經不規則、經血過多、腹部脹痛或頻尿等不適。



除了接受治療與調整生活習慣外，台灣初鳴堂中醫診所周宗翰醫師指出，飲食對子宮肌瘤的調理也扮演相當重要的角色。因為子宮肌瘤的生成與體內雌激素過多、慢性發炎反應有關，若能透過飲食控制這兩個關鍵因素，配合中藥調理，往往能達到事半功倍的效果。

點擊下圖了解子宮肌瘤病徵：

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子宮肌瘤患者「建議多吃」的五大食物

1. 高纖維食物：幫助排出多餘雌激素

高纖維有助於腸道健康，促進體內荷爾蒙平衡。纖維能協助排出體內毒素與多餘雌激素，進而減緩肌瘤生長。推薦蔬菜、水果、全穀類（如燕麥、全麥麵包）、豆類等，其中又以十字花科蔬菜（如西蘭花、椰菜、油菜、蘿蔔、包心菜）對患者最有明顯的助益。

2. 抗氧化食物：減少氧化壓力與炎症

抗氧化物能降低體內氧化壓力、對抗發炎反應，有助減緩子宮肌瘤發展。建議多攝取富含維他命C的水果（如橘子、奇異果）、含維他命E的堅果與種子（如杏仁、葵花籽）。

3. Omega-3脂肪酸：緩解發炎與疼痛

Omega-3脂肪酸具抗發炎作用，對減輕肌瘤造成的不適（如經痛、悶脹感）有幫助。食物來源包含有三文魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等。

4. 補充維他命D：幫助抑制肌瘤成長

研究指出，維他命D對於抑制子宮肌瘤的發展具有潛力。除了適度曬太陽，也可透過食物補充，如三文魚、吞拿魚、沙甸魚、香菇、雞蛋或強化維他命D的穀物等。

5. 適量植物性雌激素：穩定荷爾蒙水平

大豆及其製品（如豆腐、豆漿）含植物性雌激素「大豆異黃酮」，能與體內雌激素受體競爭結合，有助於調節荷爾蒙、穩定體質。適量攝取對緩解肌瘤症狀可能有益。

▼容易長子宮肌瘤的4種體質（按圖了解👇👇👇）

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子宮肌瘤患者「建議少吃」的五大食物

1. 紅肉與加工肉品：可能刺激雌激素分泌

紅肉與加工肉品（如香腸、火腿、煙肉）富含飽和脂肪與膽固醇，容易刺激體內雌激素過度分泌，促進肌瘤成長。建議改以魚類、白肉與植物性蛋白質為主要蛋白來源，讓飲食更多元、均衡。

2. 高糖飲食：恐刺激胰島素，連帶影響子宮

糖果、蛋糕、含糖飲料等高糖食品會引起血糖劇烈波動，進而提升胰島素與胰島素生長因子的濃度，間接促進子宮平滑肌異常增生。穩定血糖對肌瘤調理十分重要，尤其是體重過重的患者，若能搭配控制體重，更有助於緩解症狀。

3. 過量咖啡因：打亂荷爾蒙平衡

咖啡因可能刺激腎上腺素分泌，干擾體內激素平衡，進而影響肌瘤發展。建議避免攝取過多咖啡、濃茶、能量飲等，若經期紊亂或有經痛情況，更應節制。

4. 高脂肪食物：加重體內發炎與荷爾蒙混亂

攝取過多高脂肪食物，特別是動物性脂肪，容易引發發炎反應，也可能造成荷爾蒙失調。建議選擇健康脂肪來源，如橄欖油、亞麻籽油等植物性油脂。

5. 高鹽飲食：增加身體負擔與不適症狀

攝取過多鹽分可能提高血壓、加重肝臟負擔，間接影響子宮肌瘤症狀表現。建議日常應減少加工食品、即食食品，盡量選用新鮮原型食材來維持低鹽飲食，降低體內慢性發炎反應。

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飲食搭配中藥調理 效果更加乘

台灣周宗翰醫師強調，臨床上針對子宮肌瘤的中醫治療，常以「溫宮、疏肝、清熱」為原則，目標是改善子宮局部微循環、穩定局部慢性發炎，進而控制肌瘤大小與症狀。

若飲食方面也能一併配合調整，避開促發因子、增加有益食材攝取，就能讓整體調理事半功倍。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

