痔瘡｜吃太辣會生痔瘡？醫生教5預防關鍵多喝水避長時間久坐久站

吃太辣會得痔瘡？很多人都有這個誤會！醫師指出，吃辣的當下雖然會讓屁股有點灼熱不適，但並不代表真的長痔瘡。



以下就讓醫師解析，為什麼吃辣拉肚子會讓人誤以為痔瘡上身，還有真正預防痔瘡的方法！

▼痔瘡（內痔、外痔）的症狀（按圖👇👇👇）

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屁股辣辣的是痔瘡嗎？醫師解釋4大錯覺原因

台灣大腸直腸外科醫師陳威佑表示，許多人都有「吃辣會得痔瘡」的誤解，以為吃辣會直接導致痔瘡發生，但事實上，吃辣與痔瘡之間並沒有直接的因果關係。陳威佑進一步解釋，痔瘡的真正成因主要來自於肛門靜脈壓力的增加，當靜脈受到長時間的壓迫或循環不良時，容易導致血管擴張、腫脹，進而形成痔瘡。他分享以下4個吃辣後容易讓人錯認為是痔瘡的原因：

1. 吃辣刺激腸胃蠕動導致腹瀉

陳威佑指出，吃辣後排便的灼熱感，會與痔瘡發作時的感覺很相似，讓人誤以為兩者有直接關聯。他解釋，辣椒素不會在腸道內完全被消化，有些成分會直接排出體外，當這些殘留的辣椒素接觸到肛門時，會引發局部刺激，導致灼熱、刺痛或不適感，這種感覺類似痔瘡發炎時的疼痛，讓人誤以為自己長了痔瘡。

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2. 頻繁排便肛門受到刺激

正常情況下，肛門周圍的皮膚有一定的耐受力，但如果短時間內頻繁排便，糞便中的刺激物如胃酸、未完全消化的辛辣成分，會反覆摩擦肛門，導致黏膜發紅、腫脹，甚至產生刺痛感。這種局部發炎的狀況，也容易與痔瘡的症狀混淆。

3. 用力排便導致腹壓變化

許多人會不自覺地用力排便，而這會導致腹內壓升高，進一步影響肛門靜脈的壓力，使血液回流受阻。陳威佑說，頻繁這樣用力，會讓肛門血管過度充血、腫脹，進而產生不適感。

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4. 痔瘡患者症狀可能加重

陳威佑提到，如果本身已經有痔瘡，頻繁腹瀉與用力排便，會進一步擠壓靜脈，使腫脹更加明顯，可能導致出血、疼痛加劇，讓人誤以為是吃辣導致的痔瘡，而實際上是腹瀉引發的症狀加重。

醫師建議：遠離痔瘡的5個關鍵

陳威佑強調，吃辣雖然不會讓你長痔瘡，但腸胃敏感的人要注意適量食用，避免因腹瀉造成肛門壓力增加。他建議，真正預防痔瘡的關鍵，在於保持良好的排便習慣，日常飲食應攝取足夠的膳食纖維，如蔬菜、水果和全穀類，並且多喝水，促進腸道健康。同時，也要避免長時間久坐或久站，適度運動，維持良好的血液循環，有助於減少痔瘡的發生或惡化。

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