減肥｜總是瘦不下來又患有三高？中醫傳授按壓5穴位有助輕鬆瘦身

肥胖已成為全球關注的健康議題，肥胖不僅影響外觀，更與慢性疾病息息相關。根據台灣國民健康署的統計，台灣成人過重及肥胖比率達47.9%，約每2位成年人就有1位體重超標。



台灣明華馬光中醫診所中醫師周亞錚表示，減重已不僅是為了追求美好體態，更是為了維護健康。現代人對健康減重的需求日益增高，而中醫以其「標本兼治」的特點，逐漸成為減重趨勢。

10大莫名其妙變胖原因（按圖看清👇👇👇）

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中醫減重原理，先排除疾病藥物

造成肥胖原因多，首先要先排除內分泌或新陳代謝異常疾病，如甲狀腺、腦垂腺、腎上腺異常等；以及西藥副作用，如部分糖尿病用藥、身心科用藥、類固醇、避孕藥等；還可能來自不良的飲食生活習慣、缺乏運動、心理因素等。

周亞錚指出，中醫理論中，除了疾病、藥物導致的肥胖之外，更在乎體質失調造成的問題，包括：代謝功能低下、氣血運行不暢、痰濕堆積等。因此，減重原理更著重於調整身體內部平衡。

如何打造抗發炎體質？（按圖了解👇👇👇）

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中醫減重3方法，根本改善體質

透過增加代謝、降低食慾、排除痰濕水腫等方式，從根本上改善體質，達到健康瘦身的目的。她說明，根據體質及減重需求的不同，選擇對應的減重方法，可以更有效率的達到減重成效。

中藥調理

周亞錚說，中醫診療可以針對體質選擇中藥方劑，個人化調整內在機能，以達到減重的效果。中藥不僅能改善脾胃功能、促進代謝，還能平衡荷爾蒙及減少脂肪堆積。

例如：對於代謝緩慢的患者，可能使用具增強代謝功能的藥材，如麻黃、山楂等；而針對痰濕水腫型肥胖者，則會加入具有利尿消腫效果的藥材，如薏苡仁、茯苓、澤瀉等。

周亞錚強調，中藥調理適合想要全面性調整體態、減體重降體脂的族群，特別是身體質量指數BMI過高的患者。透過內服中藥搭配持續性的飲食習慣調整，不僅能有效減重，還能避免復胖、改善整體健康狀況。

埋線治療

周亞錚提到，埋線減重療程會將可吸收的羊腸線埋入身體的特定穴位，如肚臍周圍的中脘穴、天樞穴，通過持續的穴位刺激，達到抑制食慾、改善消化功能及局部燃脂的效果。

適合想要局部調整體態的族群，例如，容易囤積脂肪的小腹、頑固的大腿馬鞍肉等部位進行雕塑。治療快速，且不影響日常生活，非常適合忙碌上班族。但埋線屬於侵入性治療，若有蟹足腫或體質狀況特殊，須經醫師評估是否適合。

埋線的好處（按圖👇👇👇）

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針灸減重

針灸減重是中醫傳統減重方法之一，周亞錚表示，透過針刺特定穴位，例如，耳穴、足三里穴、內關穴等，達到調節內分泌、抑制食慾和促進脂肪代謝的作用。

她進一步說：「根據患者的體質狀況，有時會搭配電針，利用電刺激增強針灸效果，更加精確地達到瘦身目標。」針灸減重適合輕度至中度肥胖者，局部燃脂調整體態，安全有效。

每天做！按壓5穴位輕鬆健康瘦

周亞錚推薦，可以按壓5穴位，幫助腸胃保健、控制食慾、促進代謝等。她說：「按摩的時間沒有限制，較為推薦固定在在飯前按壓，建立儀式感，同步提醒自己是在為了健康減重、避免飲食過量喔！」

按壓5穴位輕鬆健康瘦（Heho健康授權使用）

內關穴

幫助腸胃保健，以及平穩心情。可以用指節或指尖按壓3〜5秒，左右交替按壓3〜5回合。

足三里穴

屬於胃經，具有助消化、防便秘之功效。可以用指節或指尖按壓3〜5秒，左右交替按壓3〜5回合。

耳穴──胃點、饑點、內分泌點

「胃點」與「飢點」能幫助控制食慾、「內分泌點」能增加飽足感並促進代謝。由於耳穴的穴位較小，建議可以整個耳部都多揉按、一併保養其他穴位。

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周亞錚表示，中醫減重以調整體質為基礎，強調從根本解決肥胖問題，建議配合良好的飲食與生活習慣才能達到最佳成果，如飲食適量且均衡、作息規律、保持足夠睡眠與適度運動等等，都是防止復胖的重要環節。

「減重不僅是體態的追求，更是健康的管理。」她說到。選擇適合自己的方法，結合中醫專業調整與自身的努力，才能達到健康減重的目標，擁有輕盈而自信的生活。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

