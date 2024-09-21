減肥｜為何總是瘦不下來？營養師盤點10大莫名其妙變肥原因

為了健康著想，體重控制是有必要的，但有些人可能會疑惑，為何總是瘦不下來？找不出肥胖的原因，對此，台灣營養師高敏敏提出10大莫名其妙變胖的原因，幫助民眾找到癥結點。



10大莫名其妙變胖原因 過半數與飲食習慣有關

高敏敏在Facebook粉專貼文表示，細節藏在魔鬼中！可能就是這些生活習慣，讓你默默發胖，來看看你中標幾個：

10大莫名其妙變胖原因（按圖看清👇👇👇）

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1. 吃太快：吃太快的話，大腦來不及接收「飽」的資訊，不小心吃下更多熱量，建議細嚼慢嚥，吃7分飽就好。

2. 水喝太少：水喝不夠會覺得口渴 身體會誤認為是飢餓或渴望食物。

3. 吃宵夜：夜間吃宵夜，影響身體的代謝，使身體無法有效消化食物，如果配上即食麵、炸物這種高熱量的食物，熱量當然就很可觀。

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4. 久坐：久坐時大部分的肌肉都是放鬆的狀態，導致脂肪堆積且罹患慢性病的風險更高，建議上班一段間就起來動一動。

5. 睡眠不足：睡眠不足會影響荷爾蒙平衡，使飢餓素、瘦體素失調，導致大腦對高糖、高油脂的食物特別渴望。

6. 生活壓力：除了睡眠以外，生活壓力大也會影響荷爾蒙，使皮質醇上升，導致想吃高熱量食物和甜食，甚至容易暴飲暴食、情緒不穩。

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7. 蛋白質不足：蛋白質是我們人體能源的重要營養素，蛋白質比碳水、脂肪有更高的飽足感，食物熱效應也較高，可以提高基礎代謝率，在減脂期間也可以維持肌肉量，減少肌肉流失的速度，因此長期缺乏蛋白質容易導致肌少症。

8. 膳食纖維不足：膳食纖維可以延長消化時間、增加飽足感，有助於穩定血糖、幫助大便順暢。尤其吃飯前先來1碗蔬菜，還可以幫助墊墊胃。

9. 愛沾醬：無論是火鍋沾醬、沙律沾醬，都是多餘攝取的油脂，像是1份30g的凱薩醬大約就130至180大卡，營養師建議可以換成無糖乳酪或是天然水果醋。

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10. 吃飯時間不規律：血糖和荷爾蒙水平不穩定，會影響食慾，增加對高熱量食物的渴望，也會影響到新陳代謝和消化能力。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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