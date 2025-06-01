中醫埋線是什麼？有助減肥、提升代謝？一文看清埋線好處注意事項
撰文：Heho健康
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想要健康又輕鬆地達到瘦身目標，選對方法真的很重要！除了調整飲食習慣，還有勤運動外，近年來也有不少人會透過中醫來輔助調理體質，其中「埋線」就是備受關注的人氣選項。埋線是什麼呢？以下就來介紹。
埋線是什麼？有什麼好處？
中醫埋線是一種結合針灸原理的中醫療法，透過針具將人體可吸收的羊腸線埋入特定穴位，持續刺激經絡，達到調整體質、促進代謝、改善慢性症狀等治療效果。
埋線的好處（按圖👇👇👇）
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1. 持續刺激穴位，提升代謝
將可吸收的羊腸線埋入特定穴位，持續刺激經絡，有助於促進新陳代謝、調節內分泌，達到長效的調理效果。
2. 幫助減重與局部雕塑
透過刺激穴位，埋線可降低食慾、促進脂肪分解，特別適合用於腹部、腰側、大腿等脂肪容易堆積的部位，達到局部瘦身的效果。
3. 改善慢性症狀與體質
埋線療法可改善腸胃功能、促進腸胃蠕動，對便秘、消化不良等問題有幫助，同時有助於調整體質，減少復胖機率。
4. 方便且副作用低
每次療程約15至20分鐘，屬於低侵入性治療，無需麻醉，恢復期短，適合忙碌的現代人。
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這些人不適合中醫埋線！
雖埋線療法對許多人來說方便又有效，但非所有人都適合，例如以下這四個族群：
- 蟹足腫體質者：容易形成疤痕體質者，可能因埋線導致疤痕增生。
- 肝腎功能不全者：可能無法有效代謝吸收的羊腸線。
- 孕婦與哺乳期婦女：為避免對胎兒或嬰兒產生影響，建議避免埋線。
- 凝血功能異常者：如血友病患者，埋線可能增加出血風險。
8招避免皮膚提早老化（按圖👇👇👇）
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