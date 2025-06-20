焦慮症｜對小事情緒反應大不是脆弱！1安撫說話無幫助更增挫折感

當你在工作簡報前緊張冒汗，旁邊人是否會冒出一句「不要緊張」？台灣精神科醫師楊聰財指出，焦慮本身是一種正常情緒，是大腦保護自己的一種機制；但這樣的情緒如果影響到日常生活、人際關係，甚至出現明顯身體不適，可能是「焦慮症」在作怪。



楊聰財提醒，焦慮不是脆弱的表現，也不是撐一下就能過，而是需要理解與正視的心理健康狀態。

廣泛性焦慮症4種潛藏跡象（按圖 👇👇👇）

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正常焦慮 v.s. 焦慮症

楊聰財指出，焦慮就像體溫，會隨著環境變化而起伏，不可能完全沒有。但如果一件小事讓人心跳加速、胸悶冒汗，甚至持續數小時或整晚睡不著，這樣的反應就不再是單純的緊張，而是生理與情緒調控失衡的訊號。

焦慮症的關鍵差別是焦慮來得又快又強烈，而且持續時間過久。楊聰財強調正常的焦慮會隨事件過去而平息，但焦慮症患者的情緒卻常常停不下來。

不是你太脆弱 是大腦誤判風險

楊聰財說，很多人會說自己是不是太脆弱了，其實不是，是大腦把安全的事情誤認成危險，才會一直焦慮。焦慮症往往是大腦杏仁核等區域過度活躍，導致人對日常小事產生過大的壓力反應。

他也補充，這其實與大腦神經傳導物質的調控失衡有關，特別是血清素。當血清素的濃度不足，或神經元對它的反應能力下降，就可能導致情緒反應放大、難以冷靜，讓人覺得「小事也像大事」，長期下來就演變成焦慮症。

舉例來說，有些人只是搭捷運、要發簡報，就會焦慮到胃痛、冒冷汗。明明事件本身沒有真正危險，大腦卻像被誤觸警報器一樣狂響，讓人完全無法冷靜。

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身體也會替你發出焦慮的警訊

焦慮不只是情緒，還會出現在身體上。「有些人以為自己得了心臟病，結果做了心電圖、抽血都沒問題，其實是焦慮在作怪。」楊聰財說，焦慮症常伴隨心悸、胸悶、腸胃不適、肌肉緊繃，還會影響食慾與睡眠，甚至出現頭暈、頻尿等症狀。

他提醒，如果出現這些症狀又反覆找不到生理疾病原因，就該懷疑是否是焦慮問題。「很多人一開始跑遍內外科，卻忽略心理狀態。」

「說不要緊張」有幫助 ？

面對焦慮的人，最怕聽到一句話就是「不要緊張啦」，但聽到身邊人講這句話真的有幫助嗎？楊聰財強調，一點幫助都沒有，還會讓他更有挫折感。焦慮不是靠意志力就能克服的，而是需要理解情緒背後的邏輯，再透過正確的治療與練習，可以逐步改善。

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目前焦慮症的治療方式，包括藥物治療、認知行為治療、自律神經穩定訓練等多元方式。「這些都是有科學根據的，有症狀就應該早點處理，千萬不要等到崩潰才求助。」他鼓勵大家正視自己的情緒，因為能安住情緒的人，才有餘力走得長久。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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