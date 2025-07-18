鯁骨｜魚骨鯁喉處理不當恐致命！醫教急救方法就醫時機　勿做2事

吃魚養生，但不管老小連一般成人也常發生吃魚吃到「魚刺卡喉」驚險情景。這個看似小事的問題，其實處理不當可能造成發炎、感染，甚至刺穿組織危及生命。



台灣國泰醫院耳鼻喉科主治醫師劉致顯分享臨床經驗，破解魚刺迷思，教你正確應對。

魚骨鯁喉4大下意識錯誤行為（按圖👇👇👇）

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從小孩到長輩都可能卡魚刺

魚刺卡喉不是老年人才會發生的意外，劉致顯指出，從2歲開始進食的孩童，到70、80歲長者，都可能因為魚刺卡住喉嚨而求診。他說：「門診或急診大概一週會遇到一、兩例，但幾乎各個年齡層都有。」

小朋友常是在家人烹煮魚湯時不小心吞下刺，而長輩則可能因咀嚼與吞嚥功能退化，加上感覺遲鈍，吞下魚刺卻沒即時察覺。

吃完飯喉嚨怪怪的？醫師怎麼判斷刺在哪裡

「我們會問他吃的魚是哪種、魚的大小，還有發生的時間點，是剛吃完馬上不舒服，還是過了幾個小時甚至幾天才來？」劉致顯表示，這些資訊能協助初步判斷魚刺是卡在口腔、咽喉，還是更深層的食道位置。

他也提醒，有些人吃完魚後喉嚨刺刺的，但觀察一天不見改善才來看診，這時魚刺可能已經移動或造成感染，需特別警覺。

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吞飯、喝醋通通NG！

傳統上許多人會吞飯、喝醋來「壓下」或「溶解」魚刺，但劉致顯提醒：「魚刺不是靠醋能溶的，如果可以溶，黏膜早就受傷了；而吞飯反而可能把魚刺推到更深的位置，甚至卡進食道。」

錯誤處理可能讓本來只需簡單門診取出的魚刺，變成需要全身麻醉或手術才能解決的問題。

先觀察？還是該急診？出現這些症狀快就醫

如果魚刺卡在淺處，吞水後症狀改善，可觀察1至3天是否緩解。但若：

- 吞嚥疼痛明顯

- 感覺口水吞不下去、甚至從嘴角流出

- 持續異物感超過3天



這些都是要立即就醫的警訊。劉致顯指出：「有些人卡得太深，連吞口水都困難，這時很可能已經進到接近食道或造成傷口，最好不要再拖。」

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魚刺卡喉要看耳鼻喉科還是腸胃科?

魚刺卡喉，到底該看哪一科，也是很多人的疑問，劉致顯說：「不舒服的位置在鎖骨以上，找耳鼻喉科；鎖骨以下則找腸胃科。」

耳鼻喉科負責檢查口腔與咽喉，可用內視鏡或器械處理。而腸胃科的胃鏡可深入到食道，處理較深的異物。少部分刺穿咽喉或誤入氣管的案例，還需轉診胸腔外科或神經外科協助處理。

輕忽恐引併發症：感染、發炎、甚至刺穿肌肉

劉致顯分享一例特殊個案，患者因魚刺刺穿咽喉黏膜，竟一路卡進接近頸椎的肌肉層，最後必須由耳鼻喉科與神經外科聯手，用顯微手術取出魚刺。「那例已經接近頸椎，患者還會感覺喉嚨痛之外，連脖子也跟著痛。」

若魚刺引發傷口感染，口腔原本就有細菌，可能導致化膿、蜂窩性組織炎，後果不容小覷

小朋友要用特殊內視鏡，6歲以下建議到兒童醫院

魚刺卡喉在兒童身上雖不常見，但若發生會比成人難處理。劉致顯指出，小朋友的咽喉空間小，檢查困難，必須使用管徑較細的兒童專用內視鏡。一般醫院未必有配備，若為6歲以下兒童，建議至設有兒童耳鼻喉科的醫學中心就診。

嗆到、噎到如何救？（按圖看清👇👇👇）

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魚刺常卡在這些部位

耳鼻喉科常見的魚刺卡點包括：

- 舌根部

- 扁桃腺附近



劉致顯說這些部位因為解剖構造較凹凸不平，容易讓細小魚刺卡住。

至於魚的種類，幾乎各種魚都有遇過案例，從鰻魚、虱目魚都有，不分品種都可能出現。

吃魚不想卡喉？記住這2件事

1. 吃魚要專心，不要邊講話邊吞嚥。

2. 魚肉盡量挑出刺後再吃，別一口飯一口魚一起吞。



劉致顯提醒，老人因為感覺變鈍、吞嚥力變差，特別要注意慢慢吃、仔細咀嚼；小孩則要避免讓他們吃含刺魚湯、碎魚飯等料理。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

