腎臟健康｜飲水都變肥全因代謝功能異常？簡單按摩1穴位調理身體

常常有人說，自己連呼吸、喝水都會胖，其實這個現象的背後，可能是因為代謝功能異常。



在西醫來看，肥胖與腎臟問題可能有很大的關聯性，而且是長期的生活習慣所導致；而從中醫觀點來看，中醫師指出，一般搭配穴位按摩、無痛雷射針灸與飲食控制，可以達到保養腎臟的效果，進而達到改善體態的目標。

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BMI無法完全反應內臟脂肪堆積程度 需加入腰圍數據

台灣花蓮慈濟醫院內科部副主任王智賢指出，超重與水腫常見表現為體重增加，但卻源自不同的原因，超重大多為脂肪堆積，是長期生活型態所導致；而水腫則是體液滯留，往往在短時間內出現，例如：早上眼皮腫、晚上腳踝腫，可能與心臟、腎臟、肝臟或內分泌異常有關。

王智賢指出，台灣人常以BMI（身體質量指數）來評估體態，但BMI無法完全反應內臟脂肪堆積的程度，所以，也要加入腰圍數據，評估內臟脂肪的累積。根據統計資料，肥胖已被證實與超過200種慢性病密切相關，包括：糖尿病、心血管疾病與多種癌症。如何找回健康體態，王智賢提醒理想減重速度為「每週減重0.5到1公斤，半年減掉原本體重的5% 到10%」，且營養諮詢與運動規劃缺一不可。

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肝鬱氣滯型體質 可多按摩「大敦穴」幫助調理身體

中醫養生養腎方面，台灣花蓮慈濟醫院中醫腫瘤中心主任賴東淵指出，腎為先天之本，在臨床上常見腎陽虛、腎陰虛，其中，腎陽虛常表現為畏寒怕冷、四肢冰冷、腰膝冷痛、精神不振、小便清長、容易浮腫等。腎陰虛，多表現為潮熱盜汗、腰膝痠軟、頭暈耳鳴、口乾舌燥、手腳心熱、失眠多夢等，中醫師會針對不同體質做治療及調理補腎氣。

此外，搭配穴位按摩、無痛雷射針灸與飲食控制，也能達到改善體態與保腎雙重效果。穴位可多按摩位於腳大拇指近第二腳趾指甲旁的大敦穴，能幫助肝鬱氣滯型體質，調理身體。

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賴東淵強調，千萬不要亂吃來路不明的中藥，而且還要注意份量與個人體質的搭配；如果要看診，一定要選擇合格的中醫師。近年來也有研究指出適當的健保科學中藥，能減少腎臟疾病惡化為末期腎臟疾病風險。

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