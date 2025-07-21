人際疏離、心理上缺乏親密感影響身心健康？醫生揭心理親密感功用

你以為親密感只跟愛情有關？其實它不只是兩人之間的愛戀，更是一種「心理上的連結感」。



台灣精神科醫師楊聰財指出，心理親密感指的是我們在人際互動中感受到的安全、被理解和支持，它會具體影響到壓力荷爾蒙、免疫力，甚至連血壓、心臟健康都跟它有關！

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朋友、毛小孩的親密感也能療癒身心

親密感不只存在於情侶或夫妻之間，也是我們與家人、朋友，甚至寵物之間的一種深層連結。台灣精神科醫師楊聰財解釋：「親密感的核心在於被理解、被信任、被支持的感覺，只要有這些情感互動，就能形成穩定的心理連結。」

他指出，這樣的親密感會讓大腦釋放幸福與安定的物質：

- 降低皮質醇：減少壓力帶來的負面影響

- 催產素（愛的荷爾蒙）：讓人感到信任、安全

- 多巴胺與腦內啡：帶來快樂與幸福感



這些內在反應會讓人比較不焦慮、睡得好、免疫系統穩定，對長期健康很有幫助。

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缺乏親密感 身心健康會出問題

如果一個人長期處於人際疏離、缺乏親密感的狀態，不只是心理壓力大，也容易引發問題：

- 情緒不穩、焦慮、抑鬱風險提高

- 免疫力下降、感染風險增加

- 自律神經失調，影響心血管健康

- 腸胃功能變差，常見脹氣、胃痛



慢性壓力會讓人失眠、焦躁、甚至頭痛。親密感的修復力，就像是天然抗壓劑。

哪一類人特別需要心理上的親密感？

楊聰財觀察，以下三類人對親密感的需求特別高：

- 情緒敏感者：從小就習慣壓抑情緒、不表達需求的人，也更容易渴望安全連結。

- 壓力大的人：例如主管、創業者、照顧者等，長期承受他人期待，常常無法表達脆弱。

- 身體有慢性病的人：例如癌症、糖尿病、高血壓患者，身心壓力常交互作用。



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現代人為什麼愈來愈難「親密」？

社群媒體發達，卻不代表我們更親密。楊聰財說，現代人雖然和人保持連結，但心理上卻愈來愈孤單，常見原因包括：

- 沒有情緒表達空間，只能表現「好的一面」

- 害怕依賴或示弱，習慣自我壓抑

- 經歷過人際創傷，對親密感產生防備心



他提醒，這樣的狀態如果長期忽略，容易變成「功能正常但內心空虛」的假性健康者。

別以為健康只靠運動和飲食，有時候，一句暖心的理解更能安定自律神經。不妨問問自己：「我有沒有一個可以安心表達脆弱的人？」健康，有時候就藏在這樣一段人際連結裡。

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