心理健康｜經常覺得孤單、生活沒有目標？專家教授2招提升幸福感

經常覺得孤單、生活沒有目標嗎？



心理師表示，孤單會嚴重損害身心健康，研究發現，孤獨和每天抽15支香煙一樣致命。建議可以從「正面思考」和「建立關係」著手，提升幸福感。

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人生目標不用太遠大

台灣心理師余佳容表示，很多人覺得人生缺乏目標，其實人生目標不一定要像改變世界或者投入一生致力於幫助他人這麼遠大。人生目標的設定，可以是像每天都「保持善良的心」，或透過善舉讓世界更美好這種簡單的目標。也可以是透過鼓勵去照顧他人的情緒，或是收養流浪動物、替受到霸凌的學生、難民或受到虐待的被害者們發聲等等。

想被怎樣記住？據此思考創建人生目標

如果你覺得生活缺乏目標，可以去想想看，當你生命結束的時候，會想怎麼樣被記住呢？或是想為你所生活的世界帶來什麼不一樣的改變？從不同的角度去幫助自己，創建屬於自己目標。

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2招提升幸福感

余佳容建議，可以透過「正面思考」和「建立關係」，提升幸福感。

1. 正面思考

正向思考能夠增進心理健康和幸福感。反過來說，當你提高心理幸福感後，積極正向的思考也能變得更容易。你可以做一些簡單的策略創建這個正向循環，例如：花幾分鐘把你想像能發生在你身上的好事寫下來、花一些時間去回憶一些人生遇到的好事或幸福的時光、正念練習、表達出你的感激、試著原諒和寬恕等等。

2. 建立關係

有研究表示「孤單」會嚴重損害身心健康。甚至還有一項研究發現，孤獨和每天抽15支香煙一樣致命。然而僅僅是和人們相處並不是解決的方法，事實上重要的是與他人建立深厚的關係。在增進心理幸福感方面，人際關係的質量比數量還要重要許多。

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寫下優點和快樂回憶 幸福感是快樂的重要關鍵

余佳容表示，當沒時間和朋友見面時，在社交媒體上聯繫也是個好辦法，但這並無法完全取代和人面對面保持聯繫。有空的時候，可以約朋友出去喝咖啡、 和家人一起吃晚飯、給你愛的人一通電話。心理幸福感是感到快樂的重要關鍵。從一些小事做起，試著練習1、2項能提升心理幸福感的策略，像是寫下自己的一些優點或快樂的回憶。隨著時間推移，你會看到這些對整體心理健康的正面影響力。

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