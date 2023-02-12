常與人聯絡有益身心！研究：擁有強大社會連結可促進心理健康

根據一項發表於《科學進展》（Science Advances）期刊上的最新研究，調查了與緊密社交圈和擴展群體的社會連結如何影響身心健康



結果發現人們在節日期間與家人共度的時間可能會改善他們的健康情況。

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這項研究由英國根德大學（University of Kent）、諾丁漢特倫特大學 （NTU） 和高雲地利大學（Coventry University）的研究人員所領導，使用了在第一波COVID-19疫情大流行期間所蒐集，來自122個國家 / 地區共1,3000多人的數據。

調查評估了人們與親密社交圈（如親朋好友）以及與國家、政府和其他社會大眾等廣泛群體建立連結的強度，也測量了人們與疫情大流行相關的健康行為以及心理健康和幸福感。

該研究發現，與親密的社交圈和擴展群體建立牢固的連結，與更好的心理健康和幸福感有關。重要的是，與人們建立牢固連結的群體越多，他們對健康行為的參與度就越高，心理健康就愈好，焦慮和抑鬱也愈少。

該研究建議，公共衛生資訊應側重於較小的人際網路以及多個群體，特別是在危機時期，應鼓勵個人與親密的社交圈分享他們的積極健康行為。也有研究者建議，醫療保健系統可以透過使用社會處方來支援生活中沒有這些連結的個人，來減少對藥物治療的依賴。

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擁有強大社會連結對促進心理健康至關重要

這項研究的結果包括許多世界各地的國家，對於從全球角度解決身心健康的負面影響具有重要意義。這項研究超越了傳統心理學方法的範圍，覆蓋了全球如此多的人口。根德大學的人類學家Martha Newson博士強調，研究說明了歸屬感的普遍需求，這也是來自全球真正多樣化的樣本如此重要的原因之一，無論你身在何處，身邊的人對你來說都很重要。

諾丁漢特倫特大學的心理學家Bahar Tunçgenç博士補充說明，在動蕩時期，例如在災難，社會危機或流行病期間，我們的社會連結可能是獲得支持的關鍵。我們在決定採取行動時會關注我們信任和認同的人，這就是為什麼我們與家人的密切連結可以促進健康的行為。

Tunçgenç 博士提到，與此同時，擁有強大的社會連結，無論這些關係多麼抽象或遙遠，對於促進心理健康至關重要；研究表明，密切和延伸的社會連結提供了不同的支持來源。

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高雲地利大學社會關係中心助理教授Valerie van Mulukom博士表示，我們傾向於認為人是必須靠自己生存的個體，但事實上人類是社會動物，以多種方式從社區中受益並依賴其社區。在充滿挑戰的時期，這一點更為明顯，建議政府政策考慮這些心理需求和機制，讓地方當局和基層組織參與進來，以便在災難發生時最大限度地提高效率和人民福祉。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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