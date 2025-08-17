糖尿病患者易腎功能惡化？醫教調整飲食喝一飲品3個月改善腎功能
撰文：中天新聞網
一名罹患糖尿病15年的60歲女性，因腎功能惡化而就醫，經台灣洪永祥醫師建議調整飲食習慣並搭配適量黑咖啡後，腎功能竟在3個月內獲得改善。
台灣腎臟科醫師洪永祥在《健康好生活》節目上表示，該名病患初診時腎絲球過濾率僅剩50，並出現微蛋白尿的症狀，屬於糖尿病腎病變的早期警訊。醫師除了建議病患嚴格控制三高，也建議增加抗發炎食物的攝取，包括五顏六色的蔬果、橄欖油、苦茶油等，並每天飲用1至2杯黑咖啡。
經過3個月的調養，病患回診時檢查結果顯示，微蛋白尿幾乎已測不到，腎絲球過濾率更提升至60分以上。洪永祥強調，喝咖啡仍需注意適量，成人每日咖啡因攝取不應超過300毫克，以360cc的重烘焙咖啡為例，咖啡因含量約235毫克，而同等份量的美式咖啡則約含150毫克咖啡因。
針對飲用咖啡的時間，洪永祥醫師建議可選在上午九點半至十點半，或下午兩點半至三點半兩個時段。上午時段飲用有助於喚醒大腦，進入工作狀態；下午時段則可緩解疲勞感並提振精神。他特別提醒，下午五點後應避免飲用咖啡，以免影響睡眠品質。
