大腸癌｜18歲竟確診三期腸癌？醫揭2警訊：血便兩周未癒恐非痔瘡

大腸癌患者有年輕化趨勢，年輕人從身體出現不適症狀到正式確診，平均竟比年長者遲延128天，臨床甚至出現18歲患者一就醫即確診為3期腸癌的案例。



台灣胃腸肝膽科醫師舒敬軒在社群平台發布2026年最新臨床數據，顯示這段延誤期間往往成為病情蔓延的關鍵時期，提醒要注意2警訊，包括血便2周未改善、腹部不明原因悶痛。

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舒敬軒表示，年輕患者容易將身體警訊歸類為輕微症狀，例如出現血便時直覺認為是痔瘡所致，導致未能及時就醫檢查。他強調，壞細胞作怪並不分年齡限制，在患者習以為常之際，癌細胞可能正在腸道內加速擴張。

舒敬軒特別提醒兩項絕對不能輕忽的大腸癌警訊。首先，血便情況若持續超過2周未見改善，即使痔瘡確實會出血，但大腸癌同樣會導致出血，應視為身體發出的求救信號，必須及早就醫檢查，不可因為年輕而掉以輕心。

其次，若經常感到腹部不明原因的悶痛，即便接受超音波等常規檢查結果正常，但症狀依舊持續，應進一步接受大腸鏡檢查以排除病變。

根據台灣國民健康署資料，大腸癌為台灣人好發的癌症，且呈現快速增加的趨勢，每年約有1萬多人罹患大腸癌。統計數據顯示，早期大腸癌若妥善治療，存活率高達90%以上。台灣實證研究更指出，每兩年進行一次大腸癌篩檢，可減少34%晚期大腸癌發生率，同時降低40%的大腸癌死亡率。每年超過5000位台灣人因大腸癌喪命，定期篩檢與及早發現對於預防和治療具有關鍵意義。

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