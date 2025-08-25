大腸癌｜30歲女痔瘡檢查發現癌瘜肉　醫提醒現5大症狀要就醫檢查

一名30歲女性因痔瘡問題前來就診，經檢查竟在直腸末端發現癌前病變瘜肉。這個案例凸顯了大腸癌年輕化的嚴重性，也提醒民眾及早重視腸道健康的重要性。



台灣大腸直腸外科醫師謝依蒨在Facebook專頁指出，許多年輕人往往認為自己年紀輕、身體無恙就輕忽定期檢查的重要性。然而研究數據顯示，全球約有10%的新發大腸癌個案出現在50歲以下的年輕族群中，特別是20至29歲年齡層的發病率年增長情況最為顯著。

相關文章：大腸直腸癌｜大便變細總覺得解不乾淨？7種常見徵兆及早察覺病灶👇👇👇

+ 14

對於高風險族群的識別，謝依蒨提醒，具有大腸癌家族病史的民眾，尤其是直系親屬曾罹患大腸癌或曾切除腺瘤性瘜肉者，都屬於需要特別注意的高風險群體。

在症狀辨識方面，謝依蒨強調早期大腸癌有高達70%的病例可能毫無症狀，而最重要的警訊往往藏在日常排便習慣的改變中。她列舉五大警訊：「便秘與腹瀉交替、糞便變細如鉛筆狀、解不乾淨感、便中帶血（可能呈現暗紅或鮮紅色）、腹脹、黏液血便，甚至出現腹部腫塊。」一旦出現這些症狀，建議及時就醫檢查。

相關文章：大腸癌｜肥胖飲酒7種人屬高危險族群！留心6大症狀糞便帶血要就醫👇👇👇

+ 4

針對預防措施，謝依蒨表示，多數大腸癌是由無症狀的腺瘤性瘜肉演變而來，最快僅需5年即可癌化。她建議民眾應依個人風險程度進行定期大腸鏡檢查，檢查頻率約為每2至10年一次。目前台灣國健署也提供45至74歲民眾，以及40至44歲具有大腸癌家族史者每兩年一次的糞便潛血檢查服務。

延伸閱讀：

襪子也有毒？醫師點名「這4款」別買：恐藏一級致癌物

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

