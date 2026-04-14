長者常胃痛和便秘　醫生：3個壞習慣最傷胃　每天喝8杯水有助排便

隨著歲月流逝，我們的身體就像一部運轉多年的機器，各項零件難免會出現磨損與老化的跡象。對長輩而言，腸胃道的健康不僅關係到營養吸收，更是生活品質的基石。然而，許多年長者常將消化的不適看作「老了本來就會這樣」而隱忍，卻忽略了這背後可能藏著健康的警訊。透過正確的日常保養與觀察，我們能幫腸胃找回活力。



如何讓每一口飯都順暢下肚？

台灣國泰綜合醫院消化內科主治醫師陳柏諺指出，食道是食物通往身體的門戶，但對長輩來說，這道門戶常面臨「門禁鬆動」與「搬運無力」的問題。因為食道肌肉的力量減弱，胃酸容易逆流而上，造成胸口灼熱、甚至引發慢性咳嗽；此外，若吞嚥功能退化，進食時容易哽咽或嗆到，這在醫學上是極大的風險，可能引發吸入性肺炎。

在日常生活中，陳柏諺建議長輩採取「少量多餐」的策略，並養成細嚼慢嚥的習慣，讓食物在進入食道前就被充分磨碎。更重要的是「姿勢」的調整：服藥時應搭配足量的溫開水，並保持坐直，避免藥物滯留食道造成傷害；餐後兩小時內，請長輩到客廳散散步或坐著聊天，千萬別立刻躺下睡午覺，以免胃酸「趁虛而入」。

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胃部的精細照護：別讓「老胃」鬧脾氣

陳柏諺說明，胃部負責磨碎並初步消化食物，但隨著年齡增長，胃酸與消化酵素的分泌會逐漸減少，這就是為什麼長輩常覺得「吃一點點就很撐」或「消化不掉」。此外，長輩常因關節疼痛或慢性病需要長期服用止痛藥或抗凝血劑，這些藥物對胃黏膜來說是沉重的負擔，若再加上幽門螺旋桿菌感染，極易演變成胃潰瘍。

他鼓勵長輩選擇天然、好消化的食材，減少油膩與辛辣的刺激。若長輩需要長期用藥，請主動與醫師討論是否需要搭配胃藥保護。值得注意的是，如果觀察到長輩體重莫名減輕、食慾顯著下降，或是大便呈現像瀝青一樣的黑色，這可能是胃部嚴重受損或腫瘤的徵兆，必須尋求醫師進行胃鏡等進一步檢查。

大便這件事多重要？讓腸道「一路暢通」

1. 水要喝夠

每天盡量喝6-8杯水（約1500-2000c.c.），這就是最好的天然軟便劑。

2. 多動一動

每天去公園散步20分鐘，走路能幫腸子「做運動」。

保護腸道怎麼做？預防便秘與隱形風險

陳柏諺表示，腸道是身體的最後一哩路，負責吸收水分與排除廢物。年長者最常見的困擾就是「排便不順」，這多半與腸蠕動變慢、飲水不足或活動量減少有關。當糞便長期滯留在腸道，不僅會造成腹脹不適，更可能引發憩室炎或大腸瘜肉。

要維持腸道暢通，最好的處方就是「足夠的水分」與「充足的纖維」。家屬可以觀察長輩每日的飲水量，並在餐食中加入適量的五穀雜糧與當季青菜。除此之外，規律的活動如散步、簡易伸展，都能像天然的按摩器一樣，幫助腸道自然蠕動。

長輩腸胃保健3大口訣

1. 吃飯7分飽

少量多餐，細嚼慢嚥，不吃宵夜。

2. 水與纖維多

多吃青菜水果，水分補充足夠。

3. 檢查不能少

發現大便顏色變深、變細或排便習慣改變，請找專業醫師。

陳柏諺強調，腸胃健康是一場持久戰，除了長輩自身的努力，家人的細心觀察更不可或缺。多留意長輩的排便習慣、用餐時是否有嗆咳、或是臉色是否紅潤，這些小細節往往能幫助醫師做出更精準的判斷。讓我們從調整飲食、養成運動習慣與定期檢查做起，讓長輩在銀髮歲月中，依然能「腸」保健康，品味生活的每一分滋味。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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