樽裝水微塑膠多22倍易傷腦大腸癌！擰蓋愈多次愈多膠+4飲品忌膠樽

樽裝水微塑膠｜大腸癌｜膠樽裝水、飲品易攜帶又方便，一扭開瓶蓋就有得飲。但可有想到飲下肚的不是水而是「毒物」？有醫生指出，膠樽裝水不止致腸道毒物多3.4倍，還會增加大腸癌風險。



有醫生指出，膠樽裝水不止致腸道毒物多3.4倍，還會增加大腸癌風險。（pixabay）

樽裝水微塑膠｜致腸道毒物多3.4倍 增致癌風險

台灣肝膽腸胃科醫生錢政弘提醒，膠樽無論是在室溫或高溫下都容易釋出塑膠微粒，喝下肚後會被腸道黏膜吸收。普遍存在於飲用水、啤酒、海鮮、食鹽中，每人每年平均攝入3.9萬至5.2萬顆。他還提到，有研究發現這些塑膠微粒亦會被大腸癌細胞所吸收，其數量是正常大腸組織的3.4倍，易擴散到其他器官，增致癌風險。

塑膠微粒普遍存在於飲用水、啤酒、海鮮、食鹽中，每人每年平均攝入3.9萬至5.2萬顆。（pexels）

樽裝水微塑膠｜大腦塑膠微粒多到可製1隻湯匙

不止腸道，微塑膠對人體的滲透遠超想像，發表於《耶路撒冷郵報》的研究指出，在大腦的微塑膠比其他器官高出30倍，多到可製作1隻湯匙。此外，亦有研究發現血管斑塊（即血管裡的沉積物）中含有塑膠微粒的人，得心血管疾病（心肌梗塞、中風等）的風險，比一般人高出4.53倍。

樽裝水微塑膠｜樽裝水塑膠微粒 擰蓋愈多次愈多膠？

樽蓋通常由聚丙烯（PP）或聚乙烯（PE）製成，也是最常被檢測到的微塑膠類型，意味著僅是擰開瓶蓋就會產生500顆的塑膠碎片，開關的次數愈多，水中的微粒就愈多。錢醫生亦指出，飲樽裝水的人，每年可能多攝取約9萬顆塑膠微粒，比起飲自來水的人（約4千顆）高出22倍。

樽裝水微塑膠｜4類飲品忌用膠樽裝

雖然膠樽有害，但在日常生活中好難完全遠離，所以我們要學會聰明自保！以下這4類飲品、調理等忌用膠樽裝。

1 熱飲

2 含酒精或酸性的飲料（如啤酒、果汁等）

3 陽光暴曬後（如放在汽車後備箱的礦泉水）

4 需重複使用的液體（如散裝買回來的食油、醬油等）



參考資料：錢政弘@Facebook