卵巢癌症狀｜腹脹胃痛吃藥沒用？醫揭5大警號　3類高危人士要留心

許多女性出現腹脹、食慾不佳等症狀時，常誤以為只是腸胃問題，但台灣醫師鄭丞傑提醒，這些看似平常的不適可能隱藏卵巢癌的警訊。由於卵巢位於骨盆腔深處，當腫瘤擴大並影響周邊器官時，症狀往往被誤認為是腸胃或泌尿道疾病，特別要注意5大症狀。



鄭丞傑在Facebook專頁「Cofit我的專屬營養師」指出，卵巢癌早期通常缺乏明顯疼痛，因此患者應特別警覺不尋常的身體變化。他列舉5項需要注意的症狀：

1. 腹脹、肚子悶、腹圍變大

2. 吃一點就覺得飽、食慾突然變差

3. 骨盆或下腹部不舒服

4. 頻尿、尿急

5. 消化不良、便秘或排便習慣改變。



鄭丞傑強調，這些症狀在日常生活中相當普遍，多數情況下可能源於腸胃炎、腸躁症、便秘、泌尿道問題、荷爾蒙變化或其他良性原因，並非一定是癌症。然而，若症狀為新出現、持續存在、反覆發生或明顯與平日不同，就不應僅依賴胃藥或益生菌，而應尋求專業醫療評估。

他建議患者在日常生活中記錄腹脹、易飽、頻尿、下腹悶痛出現的時間、頻率及嚴重程度，並注意症狀與月經週期、飲食、排便或壓力的關聯性。若曾接受腸胃科治療但症狀仍未改善，或症狀持續惡化、反覆出現，應考慮轉診婦產科進行進一步檢查。

鄭丞傑特別提醒高風險族群應提高警覺，包括停經後、年滿50歲以上，或具有卵巢癌、乳癌家族史者。他強調，不應單獨依據單一症狀進行自我診斷，因為腹脹在大多數情況下仍屬腸胃問題。但若腹脹合併易飽、頻尿、腹圍變大、體重下降、食慾變差或下腹痛等多項症狀，就值得進一步檢查，以排除卵巢癌等嚴重疾病的可能性。

相關圖輯：不孕｜卵巢早衰或致女士不孕 主要成因為腎虛？ 推薦兩款食療調理

+ 9

延伸閱讀：

肚子脹氣像氣球？營養師：腸道壞菌恐造出「廢氣發酵廠」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

