女性健康｜飲酒做運動隨時傷身？婦科醫生公開經期４大禁忌！

各位女士每個月總有幾日「非常時期」，經期的舒適度往往直接影響那一星期的精神狀態與工作表現。坊間對於經期禁忌眾說紛紜，到底哪些是真，哪些是假？內地南京市婦幼保健院婦科主任徐璞醫生，特別針對臨床上常見的誤區，為大家整理出經期「四大禁忌」，教大家避開健康陷阱，安穩度過生理期。



（圖片由AI生成）

1. 飲食篇：戒除「重口味」 減輕身體負擔

經期期間，女性身體的新陳代謝會稍為減弱，這個時期的飲食原則應以「平穩」為主，以下幾類飲食習慣最好暫時避開：

忌過量飲酒： 酒精會令血管擴張，很大機會導致經血量增多，同時亦會加劇經痛及頭暈症狀。此外，經期時肝臟的代謝能力會有所下降，此時飲酒對身體的傷害會「雙倍計」。



忌攝取大量咖啡因： 咖啡、濃茶及可樂中含有的咖啡因，會刺激神經興奮，容易放大焦慮感，甚至可能引發乳房脹痛及打亂睡眠生理時鐘。本身在經期容易失眠的女士，更應盡量克制。



忌極端節食與暴飲暴食： 經期時體內荷爾蒙波動較大，過度節食容易導致荷爾蒙紊亂，引發經期異常；相反，暴飲暴食則會加重腸胃負擔並影響內分泌。兩大極端飲食法都不宜在經期進行。



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2. 運動與作息篇：量力而為 切忌「死撐」

經期並非完全不能做運動，關鍵在於「選對方式」：

嚴禁高強度運動： 高強度間歇訓練、劇烈跑跳或重訓等，會增加腹部壓力，容易導致經血量突然暴增、經痛加劇。若本身經血量多或有嚴重經痛，建議直接暫停這類運動。



頭暈乏力時應休息： 經期失血容易導致氣血不足，若出現明顯頭暈、乏力，千萬不要勉強做運動，否則容易引發低血糖甚至暈厥，此時安心休息才是上策。



避免經期性行為： 經期時子宮頸口處於微張狀態，子宮內膜脫落會形成創面。若此時發生性行為，極易將外界細菌帶入宮腔，大幅增加患上陰道炎、骨盆腔炎等婦科疾病的風險，亦可能令經痛加劇及經期延長。



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3. 醫療檢查篇：算準日子 避開侵入性檢查

經期時身體處於較脆弱的特殊狀態，接受醫療檢查與手術都應主動向醫生提出避開：

避免婦科侵入性檢查： 如子宮內視鏡檢查、子宮頸篩查（如HPV/TCT）等，建議避開經期進行。因為此時進行不僅會增加感染風險，經血亦會影響檢查結果的準確度。



暫緩非緊急手術： 若計劃進行非緊急的擇期手術，通常會建議避開經期，以減少手術期間的出血風險，同時降低術後感染的機率。



留意荷爾蒙檢測時間： 抽血進行性激素等荷爾蒙檢測，需要嚴格按照醫生指示的月經週期時間進行。經期期間盲目抽血，可能導致數據出現偏差。



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4. 日常護理篇：保持衛生 切忌過度清潔

經期護理的細節往往決定了私密處的健康，以下兩點必須留意：

嚴禁陰道沖洗： 經期時陰道內的微生態環境本就脆弱，使用沖洗液會破壞有益菌叢的平衡，反而會增加感染發炎的風險。日常只需用清水清洗外陰即可。



定時更換衛生用品： 無論是衛生巾還是棉條，使用時間都不應超過3至4小時。長時間不更換極易滋生細菌，引發異味和感染，甚至會增加皮膚過敏的風險。



生理期是女性身體每月一次的「小更迭」，這幾天身體相對虛弱，女士們應多聆聽身體的聲音，保持作息定時、飲食清淡，好好呵護自己，才能健康、舒適地度過每一個經期。

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