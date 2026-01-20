女性健康｜金剛前女友認「割除子宮」自揭長年忍受子宮肌腺瘤困擾

金剛的前女友、現年34歲的台灣藝人梁云菲近日公佈沉重消息，宣佈已接受手術切除全子宮。她近期健康及精神屢出狀況，去年11月更曾傳出輕生消息，令外界相當擔憂。

早前，年僅34歲的她透露，多年來飽受嚴重經痛及經血過多折磨，不久之前才確診為「子宮肌腺瘤」。到底什麼是子宮肌腺瘤？為何會讓一位年輕女性痛下決心摘除子宮？



長年誤診為肌瘤 經期如「血崩」

早前，梁云菲在Instagram以「再見了，我的子宮。」為題發文。

她透露，過去每次月經來潮都是一場噩夢，不僅伴隨劇烈疼痛，經血量更驚人，甚至出現大血塊：

這幾年一直被誤診是肌瘤，上個月才發現是子宮肌腺瘤，這是兩件完全不同的病症。

梁云菲表示，子宮肌瘤是能夠直接切除肌瘤本身，而子宮肌腺瘤唯一根治的方法，就是要切除整個子宮。由於她本身沒有生育計劃，因此她毅然決定動刀，希望能換回健康的身體與生活品質。

梁云菲又指她自己並沒有因為這件事開心或不開心：

因為我還有很多想做的事情，我需要一個健康的身體。遇見了，就面對。感謝這2026的精彩開局。也謝謝自己依然果斷勇敢。

什麼是子宮肌腺瘤？與子宮肌瘤有何不同？

不少女性容易混淆「子宮肌瘤」與「子宮肌腺瘤」，兩者雖然只有一字之差，但在病理及治療難度上卻大不相同。

子宮肌瘤： 是子宮肌肉層細胞異常增生形成的良性腫瘤，就像是子宮壁上長了一顆或多顆「肉丸」。手術時通常可以只切除肌瘤，保留子宮。



子宮肌腺瘤： 是子宮內膜組織「異位」生長，侵入到子宮肌肉層內。原本應該在子宮腔內的內膜組織，跑到了肌肉牆壁裡，月經來時這些組織也會在肌肉層內出血、腫脹，導致子宮壁肥厚、變硬。



簡單來說，子宮肌瘤邊界清晰容易移除；而子宮肌腺瘤則是組織與正常肌肉交錯，邊界模糊，因此手術難以單獨切除病灶，這也是為何梁云菲提到的治療方案會如此徹底。

警惕３大症狀 嚴重恐致貧血

子宮肌腺瘤好發於30至50歲女性，雖然部份患者無明顯徵狀，但若出現以下情況，應儘早求醫檢查：

１. 嚴重經痛： 這是最典型的症狀，痛感可能隨著年紀增長而加劇，甚至經期結束後仍感到骨盆腔疼痛。



2. 經血量過多： 甚至出現大量血塊，長期下來容易導致嚴重貧血、頭暈、疲倦。



3. 子宮變大及壓迫症狀： 由於子宮壁增厚，子宮整體會變大，可能會壓迫膀胱導致頻尿，或壓迫直腸導致排便困難，亦可能造成性交疼痛。



必須切除子宮嗎？治療方案因人而異

梁云菲選擇切除子宮屬於較激進的「根治性治療」，這通常是針對症狀極為嚴重、藥物治療無效，且已無生育需求的患者。

對於仍有生育計劃或症狀較輕的女性，醫生通常會採取保守治療：

藥物治療： 使用止痛藥、口服避孕藥、黃體素等荷爾蒙藥物來控制病情及紓緩疼痛。



子宮內投藥系統（藥性避孕環）： 在子宮內置入含有黃體素的避孕器，有助減少經血量及緩解經痛。



保宮手術： 雖然較難完全清除病灶，但部份情況下可嘗試進行病灶切除手術，惟復發率相對較高。



術後身心調適：切除子宮不代表「不完整」

梁云菲在術後坦言曾閃過「沒有子宮是不是就不完整了？」的念頭，這也是許多面臨同樣手術的女性心中的痛。事實上，切除子宮僅代表失去了生育能力及月經，只要保留卵巢，並不會影響女性荷爾蒙的分泌，也不會影響性生活及女性特徵。

