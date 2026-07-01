肺癌｜中年男指甲出現異狀竟確診肺癌？醫生教一招自測「杵狀指」

一位中年男子因疲累與容易喘而就醫，醫師觀察發現患者指甲末端鼓起，進一步檢查後確診罹患肺癌。台灣胸腔暨重症醫師黃軒近日透過Facebook專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享這則臨床案例，凸顯了從指甲形狀觀察身體異狀的重要性。



黃軒指出，正常指甲應呈現粉紅色、表面光滑有光澤，底部具有白色半月形。醫師有時會透過觀察患者指甲的顏色與形狀，來推測身體內部是否出現問題。該名患者最初感到疲累，起初誤以為只是工作壓力大而未特別在意，直到出現喘的症狀才決定就醫。

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黃軒在患者坐診時，雖未進行抽血或X光檢查，卻注意到患者指甲末端呈現鼓起的狀態，形似倒扣的小湯匙，隨即警覺地安排進一步檢查，最終確診患者罹患肺癌。 黃軒表示，患者指甲末端的鼓起現象正是典型的「杵狀指」。

杵狀指是慢性肺病（如肺纖維化、肺癌）的可能症狀之一，患者因長期血液中氧氣不足，導致末梢組織增生，手指甲向下彎曲包住指尖，形狀類似鼓槌，是身體發出的重要警訊。

台灣國健署在網站上指出，杵狀指是肢端末梢肥大的現象，常導致指甲床與指節的角度變形，可能出現於患有心肺相關疾病的患者身上。判斷方式為將雙手十指第一節靠在一起，若兩個指節的指甲間密合無縫隙，就可能是所謂的杵狀指。

肺癌是台灣人最好發的癌症，每年奪走逾1萬7000位台灣人的性命。台灣國健署提醒民眾，出現杵狀指或手指密合度異常，不一定就是罹患肺癌，但若察覺身體有異狀時，應及早就醫諮詢，以利早期發現、早期治療。

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