基因突變肺癌 手術後易復發　新一代標靶藥物　顯著提升存活率

肺癌初期症狀不明顯,逾半患者確診時已屬晚期,錯失根治機會,因而長期位居致命癌症首位¹。臨床腫瘤科專科醫生楊庭恩指出,早期肺癌雖可透過手術切除腫瘤,但術後復發率仍高,需配合手術後輔助治療以降低復發風險。近年新一代標靶藥物的應用,顯著提升患者術後的存活率⁵'⁸'⁹'¹¹。



術前精準評估是關鍵

楊醫生說明,確診肺癌需結合氣管鏡或電腦斷層導引切片取得組織樣本,並透過正電子掃描(PET-CT)及腦部磁力共振(MRI)判斷期數²。術前評估包括病史分析、全身各系統性檢查及肺功能測試,以確保術後剩餘肺功能足以維持日常生活³。

分期治療策略差異大

• 第一、二期:癌細胞未轉移,手術切除為主要治療方式,對於出現基因突變的患者 ( 例 如EGFR 或ALK突變) ,也可考 慮標靶治療作社輔助選擇⁴。

• 第三期:建議治療前進行EGFR、ALK、PD-L1等生物標記檢測⁵。部分患者可先接受術前化療合併免疫治療縮小腫瘤,再接受手術;或採用「同步放化療後再用輔助治療,如免疫治療或標靶藥物」策略,以延長生存期⁵。

術後復發風險高,突變帶基因突變患者更需積極治療

即使成功切除腫瘤,殘留於血液或淋巴的癌細胞仍可能導致復發⁶。數據顯示⁷:

• IB期患者5年復發及死亡率達 40%

• II期升至 50%

• IIIA期更高達 近70%以上

「尤其值得注意的是,復發患者中約 40-50%帶有 EGFR基因突變¹」楊醫生強調,「患有基因突變患者在術後亦可考慮接受標靶治療 ⁸'⁹。」

新一代標靶藥可有效提升存活率

楊醫生表示,醫學界建議肺癌患者先做基因檢測,例如透過組織切片或驗血,若發現有基因突變,可針對有關變異配對適合的標靶藥物作治療⁵。

臨床建議患者先進行化療並服用相對應標靶藥。若不適合化療,可只服用標靶藥預防復發⁵。

楊醫生補充:「此類藥物透過精準抑制基因突變蛋白,能清除殘餘癌細胞,且副作用較化療輕微(如皮疹、腹瀉),患者生活品質影響較小⁸。」

楊醫生建議肺癌患者先做基因檢測,若發現有基因突變,可針對有關變異配對適合的標靶藥物作治療。

術後照護與長期監測¹⁰

- 定期追蹤:X光、癌指數檢測,早期發現復發跡象

- 健康習慣:戒煙、充足睡眠、避免群聚感染

- 輔助治療選擇:除傳統化放療,標靶藥物與免疫治療提供更有效選擇

楊醫生提醒:「肺癌治療已進入精準醫療時代,患者應與主診醫生討論術後輔助治療的最佳組合,以達到最大治癒機會。」

聲明: 本文由楊庭恩醫生提供資訊。如有任何疑問或查詢,請諮詢您的家庭醫生。

此文章由阿斯利康(香港)贊助 (HK-11944 06/25)

