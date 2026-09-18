眼皮跳不停未必是中風　醫揭恐是半側顏面痙攣　3大警訊及早求醫

不少人曾有眼皮跳的經驗，通常認為只是睡眠不足、壓力大所致。不過，若抽動持續反覆發生，甚至從眼皮逐漸擴散到臉頰、嘴角，就不能掉以輕心。謝炳賢醫師提醒，這可能是「半側顏面痙攣」，與中風是完全不同的疾病。



台灣陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢提醒表示，許多患者一發現臉部不自主抽動，就擔心是否中風。事實上，中風通常伴隨臉部無力、嘴角下垂、肢體無力或說話困難等神經功能缺損；半側顏面痙攣則是顏面肌肉不自主收縮，患者臉部力量及控制能力通常仍維持正常，兩者症狀明顯不同。

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謝炳賢醫師指出，半側顏面痙攣最常見的原因，是腦部一條細小血管長期壓迫顏面神經根部，導致神經反覆受到刺激，進而引起肌肉不自主抽動。這屬於神經受到血管壓迫所造成的疾病，並非單純疲勞或壓力引起。

在症狀發展上，半側顏面痙攣具有相當典型的表現，多半從單側下眼皮開始出現輕微抽動，初期可能偶爾發作，因此容易被誤認為只是眼皮跳。然而，隨著時間經過，抽動頻率可能增加，範圍逐漸擴及眼周、臉頰、嘴角，甚至整個半側臉部，影響外觀與日常生活。

不少患者也發現，熬夜、精神緊張、工作壓力大或疲勞時，抽動情形會更加明顯。謝炳賢醫師表示，壓力與疲勞確實可能誘發或加重症狀，但並非真正病因，即使改善生活作息，也無法消除壓迫神經的血管，因此若症狀持續存在，仍應接受專業診斷。

謝炳賢醫師提醒，若只是偶爾短暫眼皮跳，多數與疲勞或睡眠不足有關；但若單側臉部反覆抽動、症狀持續數週甚至數月，或逐漸擴散至嘴角、臉頰，就應提高警覺，及早就醫，由醫師透過病史、神經學檢查及影像檢查確認原因，避免延誤治療時機。

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