中風症狀｜為何有人面癱有人失語？一文拆解不同受傷位置的影響

當我們口語說到「中風」，通常是指腦部血管出了事情。較常見的是血管栓塞，血液流不過去，稱為「缺血性中風」，導致某個區塊的腦部就失去了功能。另外一種可能是血管破裂出血，稱為「出血性中風」，同樣會造成腦部失能。於是，我們會看到中風患者無法順暢說話，嘴巴歪一邊，某一手某一腳無法出力活動，與過去的樣貌完全不同。



你可能也曾覺得奇怪：「為什麼有的人臉看起來好好的，卻說他被診斷中風呢？」「為什麼有的人中風後看起來很嚴重，一下子就過世。有的人卻好像很輕微呢？」又或者：「為什麼有的人中風後，只是動的不好，有些人卻還會又麻又痛呢？」

這些症狀的不同，與患者在腦部哪個位置受傷很有關係。腦部是個很精密的構造，每個區塊都有各自需要負責的功能。想當然耳，受傷位置不同，就會讓人出現不同症狀。因此，我們千萬不能把中風一概而論。為了清楚說明，我們今天就來看看大家最常注意到的「肢體無力」症狀，藉由腦部控制動作的路徑，來呈現一個「右手右腳動不好」的中風，當受傷位置不同，還會有哪些伴隨的症狀。

不同地方中風會有不同症狀👇👇👇

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左側大腦皮質中風

大腦皮質掌管的事物很多，包含語言、視覺等，因此當受傷部位位於大腦皮質的話，患者除了表現右側肢體無力外，還可能同時出現感覺異常，無法知道他人正在碰觸自己的前臂或大腿；出現語言障礙，講話的時候旁人無法理解其語言。視覺方面失去半邊的視覺傳遞，或有空間知覺障礙。

左側內囊中風

如果一位左側手腳動不好的病人，純粹只有「動作」方面的困擾，卻沒有任何感覺異常。檢測時發現患者左側上肢、下肢無力，中下臉部也會無力，就可能是中風在「內囊（internal capsule）」位置。

內囊是大腦傳遞訊息的重要轉運站，大腦要往下傳遞的動作訊息會先集中到內囊，再往下傳。所以，如果患者單純只有動作障礙，沒有其他症狀，可能問題是出在「內囊」。

左側中腦中風

大腦訊息經由大腦皮質，內囊繼續往下傳遞的話，要經過腦幹。腦幹包含了中腦、橋腦、和延腦。腦幹是我們的生命中樞，負責了呼吸、心跳等基礎功能，也是多數腦神經的起源。因此，當中風位置是在腦幹，不免會影響到腦神經的功能，因此我們可以藉由腦神經功能的檢查，來猜測中風的位置。

值得注意的是，我們知道左側大腦皮質受傷時，患者會表現出右側肢體無力，也就是說症狀與受傷位置會是「相反」的。然而，如果受傷位置不在大腦皮質，而是在「腦幹」區域的話，患者除了出現「對側」肢體無力外，還會有「同側」腦神經的症狀。也就是說，如果患者同時有某側肢體無力和另一側的腦神經症狀，就要記得猜其受傷位置在於腦幹，而不是大腦皮質。

中腦中風會影響到同側第三對腦神經，這對腦神經被稱為「動眼神經」，負責眼球的轉動。功能受影響的話，患者的瞳孔會被帶「往外」、「往下」的方向。而且，左側中腦中風影響到的，是左眼喔！

左側橋腦中風

橋腦中風會影響到同側第六對和第七對腦神經，第七對腦神經是顏面神經，因此我們可以注意到患者出現同側的顏面無力。這時的影響不僅止於中下臉，是連上半部額頭都難以活動，患者無法挑動眉毛做表情，患者沒有抬頭紋，眼皮下垂，嘴角也下垂。

左側延腦中風

延腦中風會造成同側第十二對腦神經問題，第十二對腦神經是舌下神經，當出現功能障礙的話，患者伸出舌頭會偏向有問題的那一側。因此當左側延腦中風，影響到左側的舌下神經，患者伸出舌頭時會偏向左側。

延腦中風的患者並不會出現顏面神經失調，但其肢體無力的那一側，還會同時失去本體感覺與震動感。

我們寫了這麼多，並不是要大家學會自行猜測中風位置，而是希望更多人了解，即使在一個病名下，患者的症狀與預後還是差異很大，也需要醫護人員繼續抽絲剝繭，才能找出患者狀況的癥結點。

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【本文獲「照護線上」授權轉載，原文：提高警覺！不只手腳無力，這些症狀都可能是中風！（圖文懶人包）】

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