胰臟癌｜胃痛彎腰才舒服？醫揭5大初期症狀　皮膚眼白發黃要警覺

胰臟位於腹腔深處，在臨床診斷上，一旦發生癌變，初期往往僅出現腹痛、背痛、消化不良或體重下降等不具特異性的症狀，經常被誤認為一般腸胃問題，使不少患者直到晚期才就醫；又加上胰臟癌惡性度高、轉移速度快，死亡率高而被稱作「癌王」。



台灣林口長庚醫院腫瘤科醫師吳教恩在個人YouTube頻道《腫瘤科吳教恩醫師》推出突破百萬點閱影片〈癌王胰臟癌的早期症狀〉，《Hello醫師》獲吳醫師授權，並將影片整理為以下重點，為您解說各種胰臟癌初期症狀的實際表現與辨識重點，幫助您提高警覺，及早留意潛在的健康風險。

胰臟癌5大初期症狀（01製圖）

腫瘤科名醫解析「癌王」5大前兆警訊👇👇👇

+ 13

精華整理：胰臟癌5大初期症狀與前兆

1. 持續性腹痛或背痛（最常見）

（1）常見為上腹或左上腹靠近肋骨的悶痛，容易被誤認為胃痛或腸胃不適

（2）疼痛可能持續超過1~2週，且有逐漸加重的趨勢

（3）由於胰臟位置偏後，有些人會出現上背痛或腰痠背痛

（4）部分患者會發現彎腰駝背時較舒服，但坐直或躺平時反而更不適



2. 阻塞性黃疸（較明顯的警訊）

（1）皮膚與眼白發黃

（2）小便顏色變深，呈現如紅茶般的深咖啡色

（3）糞便顏色變淡或偏灰白



這類黃疸通常與胰臟癌壓迫膽管有關，一旦出現應儘早就醫。

3. 不明原因的體重下降

（1）在未刻意減重的情況下，半年內體重下降約5~10%

（2）常合併食慾不佳、吃得變少



體重下降不一定代表胰臟癌，但在臨床上屬於需要進一步評估的重要前兆之一。

4. 血糖突然異常或新發生糖尿病

（1）原本血糖控制穩定，卻突然變得難以控制

（2）或過去沒有糖尿病，短時間內卻出現血糖明顯升高



胰臟功能受影響，可能連帶影響胰島素分泌，導致血糖異常變化。

5. 消化不良與脂肪便

（1）容易出現脹氣、噁心、胃口變差

（2）排便後，馬桶水面可見一層油油的浮膜（脂肪便）



這通常與胰液分泌不足、脂肪無法正常消化有關，也可能反映胰臟功能異常。

醫師特別提醒：別只看腫瘤指數

許多人在檢查時會關注腫瘤指數（如 CA19-9），但這並不是判斷胰臟癌的絕對依據。

早期胰臟癌，腫瘤指數未必會升高

腫瘤指數偏高，也不一定代表罹癌，可能與其他良性疾病有關



臨床上仍需綜合症狀、病史與影像檢查，才能做出正確評估。

出現這些狀況建議就醫

若出現腹痛、消化不良、食慾不佳、體重下降等非專一性症狀，且持續超過兩週仍未改善，建議儘早就醫檢查。即使最後不是胰臟癌，也能及早找出真正原因，避免延誤治療時機。

相關文章：胰臟癌｜男子患癌因愛吃甜？疲累消化不良竟是先兆 預防3個習慣👇👇👇

+ 13

延伸閱讀：

胰臟癌初期症狀不明顯！確診後存活率不到一成

胰臟癌7大症狀前兆！「癌王」胰臟癌原因、存活率、治療一次看

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胰臟癌初期症狀有哪些？腫瘤科名醫解析「癌王」5大前兆警訊】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

