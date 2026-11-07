胰臟癌｜胃痛彎腰才舒服？醫揭5大初期症狀 皮膚眼白發黃要警覺
胰臟位於腹腔深處，在臨床診斷上，一旦發生癌變，初期往往僅出現腹痛、背痛、消化不良或體重下降等不具特異性的症狀，經常被誤認為一般腸胃問題，使不少患者直到晚期才就醫；又加上胰臟癌惡性度高、轉移速度快，死亡率高而被稱作「癌王」。
台灣林口長庚醫院腫瘤科醫師吳教恩在個人YouTube頻道《腫瘤科吳教恩醫師》推出突破百萬點閱影片〈癌王胰臟癌的早期症狀〉，《Hello醫師》獲吳醫師授權，並將影片整理為以下重點，為您解說各種胰臟癌初期症狀的實際表現與辨識重點，幫助您提高警覺，及早留意潛在的健康風險。
腫瘤科名醫解析「癌王」5大前兆警訊👇👇👇
精華整理：胰臟癌5大初期症狀與前兆
1. 持續性腹痛或背痛（最常見）
（1）常見為上腹或左上腹靠近肋骨的悶痛，容易被誤認為胃痛或腸胃不適
（2）疼痛可能持續超過1~2週，且有逐漸加重的趨勢
（3）由於胰臟位置偏後，有些人會出現上背痛或腰痠背痛
（4）部分患者會發現彎腰駝背時較舒服，但坐直或躺平時反而更不適
2. 阻塞性黃疸（較明顯的警訊）
（1）皮膚與眼白發黃
（2）小便顏色變深，呈現如紅茶般的深咖啡色
（3）糞便顏色變淡或偏灰白
這類黃疸通常與胰臟癌壓迫膽管有關，一旦出現應儘早就醫。
3. 不明原因的體重下降
（1）在未刻意減重的情況下，半年內體重下降約5~10%
（2）常合併食慾不佳、吃得變少
體重下降不一定代表胰臟癌，但在臨床上屬於需要進一步評估的重要前兆之一。
4. 血糖突然異常或新發生糖尿病
（1）原本血糖控制穩定，卻突然變得難以控制
（2）或過去沒有糖尿病，短時間內卻出現血糖明顯升高
胰臟功能受影響，可能連帶影響胰島素分泌，導致血糖異常變化。
5. 消化不良與脂肪便
（1）容易出現脹氣、噁心、胃口變差
（2）排便後，馬桶水面可見一層油油的浮膜（脂肪便）
這通常與胰液分泌不足、脂肪無法正常消化有關，也可能反映胰臟功能異常。
醫師特別提醒：別只看腫瘤指數
許多人在檢查時會關注腫瘤指數（如 CA19-9），但這並不是判斷胰臟癌的絕對依據。
早期胰臟癌，腫瘤指數未必會升高
腫瘤指數偏高，也不一定代表罹癌，可能與其他良性疾病有關
臨床上仍需綜合症狀、病史與影像檢查，才能做出正確評估。
出現這些狀況建議就醫
若出現腹痛、消化不良、食慾不佳、體重下降等非專一性症狀，且持續超過兩週仍未改善，建議儘早就醫檢查。即使最後不是胰臟癌，也能及早找出真正原因，避免延誤治療時機。
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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胰臟癌初期症狀有哪些？腫瘤科名醫解析「癌王」5大前兆警訊】
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